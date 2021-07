Novak Djokovic et Roger Federer en quarts de finale

Le Serbe Novak Djokovic a gagné chacun des jeux à son service et il s’est qualifié pour la 50e fois de sa carrière aux quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem grâce à une victoire de 6-2, 6-4, 6-2 contre le Chilien Cristian Garin, lundi, au quatrième tour de Wimbledon.

Associated Press

Double champion en titre et favori du tournoi, Djokovic en sera à sa 12e présence en quarts de finale à Wimbledon. À ce chapitre chez les hommes, il se classe troisième, à égalité avec Arthur Gore, derrière le Suisse Roger Federer (18) et l’Américain Jimmy Connors (14).

Gore a joué à Wimbledon pour la première fois en 1888, Djokovic, en 2005.

« C’est un privilège de battre des records dans le sport que j’adore sincèrement », a déclaré Djokovic.

« Je me consacre à ce sport autant que, je pense, n’importe quel autre joueur sur le circuit. J’essaie simplement de faire de mon mieux. »

Federer a battu l’Italien Lorenzo Sonego 7-5, 6-4, 6-2, devenant, à 39 ans, le plus vieux tennisman à se rendre en quarts de finale de l’étape anglaise du Grand chelem.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Roger Federer

Federer, qui a mérité huit titres sur le gazon anglais, s’est approprié une marque qui appartenait à Ken Rosewall.

Au prochain tour, il se mesurera à Daniil Medvedev ou Hubert Hurkacz.

En quarts de finale, Djokovic affrontera le Hongrois Marton Fucsovics, qui a causé une grande surprise en éliminant le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série, 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.

Ce faisant, Fucsovics deviendra le premier homme de son pays depuis 1981 à participer aux quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, et le premier à réaliser l’exploit à Wimbledon depuis 1948.

Prochain rival du Québécois Félix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini a eu raison d’Ilya Ivashka 6-4, 6-3, 6-1.

Berrettini, septième tête de série, a terminé avec 37 coups gagnants contre 16 pour Ivashka, et il a brisé son adversaire à six reprises. Il est le premier Italien à atteindre les quarts au All England Club depuis 1998.

Barty freine Krejcikova

Chez les dames, la favorite Ashleigh Barty a accédé pour la première fois aux quarts de finale du tournoi de Wimbledon après avoir mis fin à la séquence de 15 victoires consécutives de Barbora Krejcikova.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Ashleigh Barty

Barty a vaincu la championne de Roland-Garros 7-5, 6-3.

Barty a surmonté un bris à la première manche et a ensuite sauvé sept des huit balles de bris contre elle dans la deuxième.

« J’aime venir ici et me mesurer aux meilleures (joueuses) au monde », a déclaré Barty aux spectateurs après sa victoire. « Et il n’y a certainement aucun autre endroit où je voudrais être en ce moment. »

En quarts de finale, l’Australienne Barty luttera face à Ajla Tomljanovic, une compatriote.

Tomljanovic menait 6-4 et 3-0 quand l’Anglaise Emma Raducanu s’est retirée après un temps d’arrêt médical, pour une raison non spécifiée dans l’immédiat.

Tomljanovic est classée 75e au monde.

Auparavant, Ons Jabeur est devenue la première joueuse arabe à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi anglais en battant Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1.

La Tunisienne, 21e tête de série, a converti ses sept balles de bris et a servi pour le match à zéro avec un as. Surtout, elle a apprécié entendre des fans en liesse chanter à la fin de son match.

« Je dois dire qu’il y a des Tunisiens partout », a lancé Jabeur avec le sourire. « Ils chantaient une chanson associée au soccer. J’ai senti le besoin de chanter avec eux. »

Il s’agissait du premier match complété de ce « lundi fou » à Wimbledon, alors que tous les matchs du quatrième tour étaient à l’horaire.

Quelques minutes plus tard, Aryna Sabalenka, deuxième tête de série, a atteint son premier quart de finale en Grand Chelem en défaisant Elena Rybakina 6-3, 4-6, 6-3.

Karolína Pliskova, huitième tête de série, a réussi 10 as en route vers une victoire de 6-2, 6-3 contre Liudmila Samsonova.

Plus tard en journée, l’Allemande Angelique Kerber, championne à Wimbledon en 2018, a pris la mesure de Coco Gauff, une Américaine âgée de seulement 17 ans, 6-4, 6-4.

Kerber, seule ancienne gagnante du tournoi toujours en lice, a converti quatre balles de bris en cinq tentatives.