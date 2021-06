(Eastbourne) Jelena Ostapenko s’est préparée pour Wimbledon de la meilleure façon possible, remportant le tournoi sur gazon d’Eastbourne, son premier titre depuis 2019.

Associated Press

Elle a confirmé sa victoire en défaisant Anett Kontaveit 6-3, 6-3 en finale, samedi.

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Jelena Ostapenko et Anett Kontaveit

La Lettone de 24 ans a jusqu’ici remporté quatre victoires en carrière, mais Eastbourne est sa première victoire sur gazon. Elle a gagné Roland-Garros en 2017 et atteint les demi-finales à Wimbledon en 2018. Elle a gagné le tableau des filles en 2014.

Alex De Minaur, tête de série no 2, et Lorenzo Sonego, classé troisième, doivent d’affronter dans la finale masculine plus tard samedi.