(Parme) L’Américaine Serena Williams a mérité sa première victoire en plus de trois mois lundi alors qu’elle a vaincu l’italienne Lisa Pigato 6-3, 6-2 au premier tour du tournoi de tennis de Parme, en Italie.

Associated Press

Williams, qui a accepté un laissez-passer des organisateurs après avoir perdu son premier match à l’Omnium d’Italie la semaine dernière, a été dominante après avoir subi un bris de service lors du jeu initial.

« Je commence à me sentir plus à l’aise. Je me suis toujours sentie très à l’aise sur la terre battue, et cette année, ça été un peu plus difficile que d’habitude », a fait savoir Williams, qui a inscrit six as.

« Je pense que c’est à cause de ma longue absence de la terre battue », a ajouté Williams, selon qui le temps était frais et venteux sur le court.

Williams n’avait pas gagné depuis sa victoire aux dépens de Simona Halep lors des quarts de finale des Internationaux d’Australie en février. Elle avait ensuite subi l’élimination face à la Japonaise Naomi Osaka en demi-finale.

Après avoir pris congé, Williams a perdu en deux manches à Rome, la semaine dernière, face à Nadia Podoroska, demi-finaliste aux Internationaux de France l’année dernière.

Williams se prépare en vue des Internationaux de France, qui s’amorceront le 30 mai.

Pigato, une adolescente de 17 ans issue des qualifications, disputait son premier match officiel dans un tournoi de la WTA. Pour Williams, il s’agissait de son 1001e en carrière.

Immédiatement après la fin du match, Pigato, 572e au classement de la WTA, a demandé à Williams de se faire photographier sur le court avec elle.

« Dans plusieurs années, elle se rappellera de ce moment et elle se dira "Bon, c’était mon tout premier match". C’est ce que j’aurais dû faire après mon premier match, ç’aurait été vraiment cool », a observé Williams.

Au deuxième tour, Williams affrontera la Tchèque Katerina Siniakova, qui a battu la Danoise Clara Tauson, une autre adolescente, 6-1, 6-3.

La journée a été moins fructueuse pour Venus Williams, qui s’est inclinée en trois manches de 5-7, 6-2, 6-2 face à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova.

Dans un autre match présenté lundi, l’Américaine Sloane Stephens a vaincu sa compatriote Catherine McNally 7-6 (4), 6-4.