La Canadienne Bianca Andreescu s’est retirée du tournoi de tennis de Parme, qui doit avoir lieu la semaine prochaine, mais elle va bien et son objectif est de participer au tournoi de Strasbourg.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

C’est ce qu’a déclaré son entraîneur Sylvain Bruneau lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne jeudi. Le tournoi de Strasbourg aura lieu du 23 au 29 mai, soit la semaine avant les Internationaux de France.

Sur son site internet, la WTA a annoncé jeudi après-midi le retrait d’Andreescu en vue du tournoi de Parme. L’organisation qui chapeaute le tennis féminin parlait de « maladie persistante » (continuing illness).

Or, Andreescu, qui avait obtenu un résultat positif de dépistage à la COVID-19 à son arrivée à Madrid, avait déjà décidé de se retirer de l’Omnium d’Italie, qui se tient présentement.

Dans un message qu’elle avait affiché sur son compte Instagram avant le début de ce tournoi, l’Ontarienne de 20 ans avait alors invoqué la crainte de devoir se soumettre à une autre période de quarantaine si elle décidait d’aller en Italie.

Selon Bruneau, qui se trouve à Madrid auprès de sa protégée, Andreescu demeurait inquiète de se retrouver en quarantaine avant le tournoi de Parme, auquel elle s’était inscrite après son diagnostic positif à la COVID-19 à Madrid, a-t-il précisé.

Le plan de match est de poursuivre l’entraînement à Madrid et de quitter la capitale espagnole mercredi prochain en direction de Strasbourg, a fait savoir Bruneau.

« On est à Madrid, on s’entraîne ici, on fait la préparation sur terre battue ici, et la décision a été prise de faire le tournoi de Strasbourg. […] On espérait qu’elle jouerait à Madrid, à Rome, mais ça n’a pas eu lieu avec la situation de la COVID. Là, elle va jouer à Strasbourg, et c’est la compétition à laquelle elle va participer avant Paris, la semaine juste avant », a expliqué Bruneau.

« Il n’y a pas de souci de santé du côté de Bianca. Tout va », a-t-il assuré.

Si ce plan d’action se concrétise, Andreescu, septième joueuse mondiale, disputera alors ses premiers matchs sur la terre battue depuis 2019.

Cette année-là, elle avait gagné son duel de première ronde à Roland-Garros, mais elle s’était retirée avant son deuxième match.

L’édition de 2021 s’amorcera le 30 mai.

Jusqu’à maintenant en 2021, Andreescu a participé à 12 matchs en simple et affiche un dossier de neuf gains et trois défaites.

L’une de ces défaites est survenue en finale de l’Omnium de Miami, le mois dernier. Elle avait été contrainte à l’abandon après s’être blessée à un pied au deuxième set de son match contre l’Australienne Ashleigh Barty.