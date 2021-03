(Miami) Leylah Fernandez a beau n’avoir que 18 ans, être fringante et visiblement dotée d’une bonne dose de caractère, la mission devant elle lundi soir était peut-être trop exigeante.

La Presse Canadienne

Vingt-quatre heures après avoir couronné une semaine parfaite à Monterrey, au Mexique, avec le premier titre de sa carrière à un tournoi de la WTA, Fernandez a subi l’élimination au premier tour des qualifications du Tournoi de Miami, s’inclinant 6-4, 6-2 face à la Roumaine Mihaela Buzarnescu, en 1 h 23 minutes.

Fernandez disputait un quatrième match en autant de soirs, et lors des trois précédents, elle avait passé 5 h 31 minutes sur le court. Cela ne l’a pas empêché de donner l’impression de vouloir continuer sur sa lancée, contre son adversaire de 32 ans.

Deuxième tête de série des qualifications, Fernandez a entamé le match en gagnant ses deux premiers jeux au service sans concéder un seul point. Entre les deux, elle a sérieusement menacé le service de Buzarnescu en se donnant deux balles de bris que la Roumaine a su sauver.

Buzarnescu a été la première à briser le service rival, ce qu’elle a accompli lors du cinquième jeu. Fernandez lui a aussitôt rendu la monnaie de sa pièce avant de perdre son service une fois de plus, lors du septième jeu.

Buzarnescu est parvenue à protéger ce bris et à gagner le premier set à son service, en 43 minutes.

La Roumaine a entamé la deuxième manche avec aplomb, gagnant les trois premiers jeux, dont deux au service de Fernandez.

La Montréalaise a récupéré l’un de ces bris lors du quatrième jeu, pour voir ensuite Buzarnescu réaliser son cinquième bris du match et son troisième de la manche dès le jeu suivant.

Fernandez n’a pas été la seule tête de série de la ronde des qualifications à se faire montrer la porte de la sortie. Six des dix premières têtes de série ont été éliminées lundi, incluant la Japonaise Misaki Doi, classée première, et l’Italienne Martina Trevisan, classée troisième.

D’autres Canadiens tombent

Plus tôt en journée, les Canadiens Gabriela Dabrowski et Brayden Schnur avaient également subi l’élimination en première ronde des qualifications.

Dabrowski, d’Ottawa, a perdu 7-5, 6-2 aux mains de la Russe Varvara Gracheva. Schnur, de Pickering, en Ontario, s’est incliné 6-4, 6-1 face à l’Italien Federico Gaio.

Dabrowski, d’Ottawa, occupe le 10e rang au monde en double, mais elle est classée seulement 498e en simple. Gracheva pointe à la 99e position en simple et fait figure de sixième tête de série des qualifications.

Gracheva a converti avec succès ses six balles de bris.

Schnur, 221e joueur mondial, a été incapable de sauver cinq des six balles de bris contre lui.

L’Ontarienne Bianca Andreescu sera donc la seule Canadienne au tableau principal du simple féminin. En tant que huitième de tête de série, elle bénéficie d’un laissez-passer en première ronde.

Denis Shapovalov, no 6, Félix Auger-Aliassime, no 11, Milos Raonic, no 12, et Vasek Pospisil sont tous du tableau principal chez les hommes.

Les trois premiers profitent de laissez-passer en première ronde tandis que Pospisil affrontera un joueur issu des qualifications lors du premier tour.