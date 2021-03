(Acapulco) Début de soirée en deux temps pour le Canada au tournoi d’Acapulco, mercredi. Pendant que Félix Auger-Aliassime remportait assez aisément un duel de la « prochaine génération » du tennis masculin, son compatriote Milos Raonic a été sèchement éliminé par le 71e joueur mondial en huitièmes de finale.

La Presse Canadienne

Contre Sebastian Korda, un Américain de 20 ans à l’avenir prometteur, Auger-Aliassime a signé une victoire de 6-3 et 6-4.

Le Québécois de 20 ans a connu des hauts et des bas au service, amassant cinq doubles fautes, comparativement à seulement deux as. Cependant, il a gagné 82 % des points à sa première balle et sauvé quatre des cinq balles de bris auxquelles il a fait face.

Auger-Aliassime a bien amorcé l’affrontement, gagnant les trois premiers jeux, dont le deuxième au service de Korda. Il a protégé ce bris pour remporter la première manche en 52 minutes.

En deuxième manche, Korda a été le premier à rompre l’impasse grâce à un bris lors du quatrième jeu pour se donner une avance de 3-1.

Auger-Aliassime n’a pas perdu de temps pour riposter, réussissant un bris dès le jeu suivant et un autre, lors du septième jeu. Korda ne s’en est pas remis.

Pendant ce temps, sur un court adjacent, l’Allemand Dominik Koepfer a causé une vive surprise en battant Raonic 6-4 et 6-2 en 72 minutes.

Lors de la première manche, Raonic semblait vouloir se détacher de son adversaire lorsqu’il a réussi un bris pour se donner une avance de 4-2.

Dès le jeu suivant, Koepfer a récupéré ce bris et en a inscrit un deuxième lors du neuvième jeu, sans que le Canadien ne marque un seul point.

En deuxième manche, Koepfer a réussi deux autres bris, lors des cinquième et septième jeux, et n’a concédé aucune balle de bris.

Au prochain tour, Auger-Aliassime affrontera le vainqueur du match entre le Grec Stefanos Tsitsipas, favori de la compétition, et l’Américain John Isner présenté plus tard en soirée.