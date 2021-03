(Rotterdam) Félix Auger-Aliassime a encaissé une deuxième défaite en autant de jours au tournoi de tennis de Rotterdam, mardi.

Associated Press

Auger-Aliassime et son partenaire de jeu polonais Hubert Hurkacz ont plié l’échine 6-7 (5), 6-3, 10-8 devant l’Allemand Jan-Lennard Struff et le Français Pierre-Hugues Herbert en huitièmes de finale.

Auger-Aliassime et Hurkacz ont été évincés du tournoi après seulement une heure et 27 minutes de jeu sur le ciment à Rotterdam.

La veille, le Québécois s’était incliné 7-6 (4), 6-1 devant le Japonais Kei Nishikori en simple.

Pour leur part, Struff et Herbert affronteront en quarts de finale les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, qui ont vaincu les Hollandais Robin Haase et Matwe Middelkoop 6-2, 7-6 (3).

Plus tôt mardi, Andrey Rublev a poursuivi sa route au deuxième tour en disposant de l’Américain Marcos Giron 7-6 (1), 6-3.

Rublev, la quatrième tête de série, a triomphé après avoir été bousculé par Giron au premier set, avant de briser son adversaire à deux reprises en deuxième manche. Il s’agissait du premier match du Russe depuis qu’il s’est incliné devant son compatriote Daniil Medvedev en quarts de finale des Internationaux d’Australie.

Rublev affrontera le Britannique Andy Murray au deuxième tour.

Pour sa part, les ennuis de Stanislas Wawrinka en début de saison se sont poursuivis mardi puisqu’il a baissé pavillon 6-4, 7-5 devant Karen Khachanov.

La victoire de Khachanov met la table pour un autre duel Russie–Grande-Bretagne au deuxième tour, cette fois-ci contre le qualifié Cameron Norrie.

Alex de Minaur a gagné un duel australien 6-1, 6-4 contre John Millman, et il aura rendez-vous au deuxième tour avec Nishikori.

De son côté, Hurkacz a défait le Français Adrian Mannarino 6-3, 7-6 (6).