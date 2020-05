Sylvain Bruneau veut peaufiner le jeu de Bianca Andreescu

(Montréal) Autant les succès de Bianca Andreescu en 2019 ont suscité l’enthousiasme au Canada et ailleurs dans les cercles du tennis féminin, autant ses blessures et les absences qui en ont résulté ont semé de l’inquiétude. Cela n’a évidemment pas échappé à Sylvain Bruneau, qui doit trouver la juste mesure pour qu’elle demeure elle-même tout en passant plus de temps sur les courts qu’à l’infirmerie.