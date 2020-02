Pas de Roland-Garros pour Roger Federer, opéré du genou et absent jusqu’en juin

(Paris) Roland-Garros se jouera sans Roger Federer : le Suisse aux vingt trophées en Grand Chelem a été opéré du genou droit mercredi et ne prévoit un retour sur les courts qu’après le tournoi parisien, lors de la saison sur herbe.

« Je ressentais une gêne au genou droit depuis un petit moment. J’espérais qu’elle disparaisse, mais après avoir consulté et avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé de subir une arthroscopie hier (mercredi) en Suisse », écrit Federer sur les réseaux sociaux jeudi.

« Par conséquent, je vais manquer Dubaï, Indian Wells, Miami et Roland-Garros », poursuit l’ex-N.1 mondial, actuellement N.3, avant de se dire « impatient de rejouer » et de donner rendez-vous pour la saison sur gazon.

S’il revient sur le circuit au moment de la saison sur herbe, comme il l’entend, c’est en juin qu’il devrait renouer avec la compétition. Juste avant Wimbledon (29 juin-12 juillet), son tournoi de cœur. Et à peine plus d’un mois avant les Jeux olympiques de Tokyo (25 juillet-2 août), le dernier grand défi de sa carrière : seul l’or olympique en simple échappe jusque-là à son imposant palmarès.

Le Bâlois a été médaillé d’argent en simple, en 2012 à Londres, et sacré en double, avec Stan Wawrinka, quatre ans plus tôt à Pékin. Il n’a pas participé aux Jeux de Rio en 2016.

En attendant, Roland-Garros (24 mai-7 juin) est lui privé de Federer pour la quatrième fois en cinq ans.

« On est déçus de ne pas revoir Federer à Roland-Garros, on se souvient de son parcours l’année dernière », a réagi Guy Forget, le directeur du tournoi, au micro de France Info. « S’il a pris cette décision, c’est que c’était la plus sage », a-t-il ajouté, reconnaissant quand même que « lorsqu’un joueur comme Roger déclare forfait, c’est toujours embêtant ».

En 2019, le champion suisse avait fait son grand retour sur la terre battue parisienne, quatre ans après sa dernière participation et dix ans après son unique sacre. Avec une certaine réussite sportive, puisqu’il s’était hissé jusqu’en demi-finales.

La même opération qu’en 2016

Avant ça néanmoins, il en avait manqué les trois précédentes éditions. En 2016, à cause de son dos douloureux. Puis en 2017 et en 2018, il avait délibérément évité l’ensemble de la tournée printanière sur ocre pour se ménager en vue de Wimbledon.

En son absence, le maître des lieux, Rafael Nadal, douze fois sacré à Roland-Garros, aura une nouvelle occasion d’égaler son record de vingt couronnes en Grand Chelem. Si Federer mène encore la danse, l’Espagnol de 33 ans est revenu à une longueur avec sa victoire aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Depuis le début de l’année, Federer n’a disputé qu’un tournoi, les Internationaux d’Australie. Il y a atteint le dernier carré, avant de s’incliner, diminué physiquement, face à Novak Djokovic, futur lauréat de la première levée du Grand Chelem de la saison.

Il a ensuite joué un match-exhibition aux côtés de Nadal début février, au Cap, en Afrique du Sud, sous les yeux de plus de 50 000 spectateurs, record d’affluence pour un match de tennis.

À 38 ans passés, comment se remettra-t-il de cette intervention chirurgicale, même légère ?

Lui se veut rassurant : « Les médecins sont très confiants quant à une récupération complète », assure-t-il.

Federer a déjà subi une première fois ce type d’opération, en février 2016, au genou gauche. Il avait alors 34 ans.

Cela lui avait plutôt réussi : quand il était revenu sur le circuit début 2017, après six mois de pause, il avait immédiatement triomphé aux Internationaux d’Australie, puis à Wimbledon six mois plus tard.

Saura-t-il rééditer le même genre de performance, à bientôt 39 ans ?