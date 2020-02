Gaël Monfils est peut-être le meilleur joueur du moment sur le circuit masculin et il s’est dressé devant Félix Auger-Aliassime, dimanche à Rotterdam, pour remporter la finale du tournoi ABN Amro, 6-2, 6-4.

Michel Marois

La Presse

Il s’agissait d’un deuxième titre consécutif pour Monfils, qui avait battu un autre Canadien, Vasek Pospisil, il y a une semaine en finale du tournoi de Montpellier.

Plus jeune finaliste dans l’histoire du tournoi, Auger-Aliassime n’a jamais vraiment été en mesure de rivaliser avec le vétéran français de 33 ans. Brisé rapidement en début de match, le joueur de 19 ans n’a pas joué avec la même assurance que lors de ses matchs précédents. Il a connu un long passage à vide mentalement et commis beaucoup de fautes directes.

Le Canadien a terminé le match en force, réussissant un premier bris dans le huitième jeu de la deuxième manche, avant de remporter son service et de forcer Monfils à servir à nouveau pour finalement s’imposer. Les deux joueurs se sont ensuite fait une longue accolade au filet.

PHOTO PASCAL GUYOT, AFP Gaël Monfils

Après avoir reçu son trophée, Auger-Aliassime a souligné : « Félicitations à Gaël, c’est un grand joueur, une grande personne, un grand ami, et il a mérité sa victoire aujourd’hui. C’est difficile de perdre ainsi une quatrième finale, mais je suis heureux de ma performance cette semaine et je remercie tout le monde pour votre accueil. »

Richard Krajicek, le directeur du tournoi, a rappelé après le match qu’avant Auger-Aliassime, c’est Roger Federer qui avait été le plus jeune finaliste du tournoi et que le Suisse avait lui aussi perdu la finale…

Monfils, qui avait aussi gagné à Rotterdam en 2009 et a remporté dimanche un dixième en carrière, a aussi rendu hommage à son adversaire : « Bravo à Félix, qui a connu une très belle semaine. Il va finir par remporter plusieurs tournois, celui-ci et beaucoup d’autres. C’est incroyable pour moi de remporter deux titres consécutifs. Ça ne m’était jamais arrivé et j’espère que c’est le présage d’une grande saison. »

Auger-Aliassime en était à sa quatrième finale sur le circuit ATP, la première sur surface dure. Il s’agissait de sa deuxième finale en tournoi Masters 500 après celui de Rio l’année dernière. Il avait aussi été finaliste en Masters 250 à Lyon et à Stuttgart en 2019.

Gêné par une blessure à la fin de la dernière saison, le Canadien a connu un début de saison un peu décevant avec des éliminations rapides aux Internationaux d’Australie et au tournoi de Montpellier, mais il a trouvé son rythme cette semaine à Rotterdam.

Sa performance lui permettra de grimper au 18e rang du classement mondial, tout près de son meilleur classement en carrière (17e).

Inscrit au tournoi de Marseille (Masters 250) à compter de lundi, le Canadien pourrait déclarer forfait et préférer se rendre directement à Acapulco, où sera disputé un tournoi Masters 500 la semaine prochaine.