(Rotterdam) Le Canadien Vasek Pospisil n’a pas réussi à prolonger sa séquence de surprenantes victoires jeudi, au Tournoi de tennis de Rotterdam.

La Presse canadienne

Le Serbe Filip Krajinovic a freiné l’élan de Pospisil l’emportant 6-4, 7-6 (7) en deuxième ronde du tournoi.

Classé 104e au monde, Pospisil avait réalisé un choc majeur mercredi en éliminant le Russe Daniil Medvedev, favori du tournoi et cinquième joueur mondial. La semaine dernière, à l’Open Sud de France, il avait surpris son compatriote Denis Shapovalov ainsi que le Belge David Goffin, ce dernier en demi-finales, avant de s’incliner contre Gaël Monfils.

Face à Krajinovic, 39e joueur mondial, Pospisil a sauvé trois balles de match avant de briser le service de son rival et provoquer l’égalité 5-5. Ce fut son seul bris de l’affrontement en neuf tentatives.

PHOTO PASCAL GUYOT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Filip Krajinovic

Après ce jeu, Pospisil a reçu la visite d’un soigneur pour examiner l’état de son genou droit. Le soigneur a apposé un bandage juste en dessous du genou.

Pospisil a ensuite eu la chance de prolonger le match, mais n’a pas été capable d’exploiter trois balles de manche.

Plus tôt en journée, Shapovalov et son partenaire de jeu indien Rohan Bopanna avaient atteint le carré d’as du tournoi de double masculin, défaisant le Hollandais Jean-Julien Rojer et le Roumain Horia Tecau 6-2, 3-6 et 10-7 en quarts de finale.

Ils auront maintenant rendez-vous avec les vainqueurs du duel entre le duo formé de Henri Kontinen et Jan-Lennard Struff ainsi que celui de Jamie Murray et Neal Skupski.

D’autre part, le Québécois Félix Auger-Aliassime et son partenaire de jeu polonais Hubert Hurkacz se sont inclinés 6-4, 6-7 (5) et 10-8 devant le Sud-Africain Raven Klaasen et l’Autrichien Oliver Marach.

Le tournoi d’Auger-Aliassime n’est toutefois pas terminé.

Il convoitera une place en quarts de finale du tournoi de simple vendredi, alors qu’il aura rendez-vous avec le Slovène Aljaz Bedene. Ce dernier a surpris le Grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série du tournoi, 7-5, 6-4 un peu plus tôt jeudi. Il s’agira du premier duel en carrière entre Auger-Aliassime, 21e joueur mondial en simple, et Bedene, 52e.