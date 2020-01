(Melbourne) Le parcours du Canadien Milos Raonic aux Internationaux de tennis d’Australie a pris fin mardi, en quarts de finale.

La Presse canadienne

L’Ontarien classé 32e tête de série a été vaincu par le 2e favori, le Serbe Novak Djokovic, en trois manches, 6-4, 6-3, 7-6 (1), au stade Rod-Laver de Melbourne.

Le Canadien de Thornhill, en Ontario, a réalisé 18 as, 14 de plus que son adversaire, mais il a commis six doubles fautes. Son pourcentage de points gagnés sur le premier service a été largement inférieur à celui de Novak Djokovic.

Milos Raonic était le seul Canadien qui demeurait en lice pour remporter le tournoi, ses compatriotes Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil ayant tous été éliminés dès le premier tour du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.