Coupe ATP: le Canada battu par l’Australie

(Brisbane) John Millman et Alex de Minaur ont disposé de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov et l’Australie a remporté ses deux matchs face au Canada pour se hisser au sommet du groupe F, samedi, à la Coupe ATP, présentée à Brisbane, en Australie.