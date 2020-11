(Melbourne) Le ministre des Sports de l’État de Victoria a déclaré que les Internationaux d’Australie de 2021 à Melbourne commenceront « fort probablement » une semaine ou deux plus tard que prévu en janvier.

Associated Press

Martin Pakula a également indiqué que les négociations entre les différents paliers de gouvernement et les autorités du tennis tiraient à leur fin et que le premier tournoi majeur de la saison devrait avoir lieu.

« Différentes dates sont sur la table. J’ai lu quelque part qu’il était probable que le début du tournoi soit retardé d’une semaine ou deux. Je pense que c’est fort probablement ce qui va arriver, a dit Pakula, mercredi. Mais ce n’est pas la seule option. Comme vous le savez, les Internationaux de France ont été repoussés de plusieurs mois et Wimbledon a été annulé.

« Je crois encore qu’il est plus probable que le délai soit court, et non long. Je ne veux pas me répéter, mais ce sont des négociations très complexes. »

Le directeur des Internationaux d’Australie et chef de la direction de Tennis Australia, Craig Tiley, a déclaré le week-end dernier que les dates finales du tournoi devraient être confirmées au cours des deux prochaines semaines. Les Internationaux d’Australie ont habituellement lieu lors des deux dernières semaines de janvier, ce qui coïncide avec les vacances scolaires d’été en Australie. L’édition 2021 du tournoi devait commencer le 18 janvier.

L’État de Victoria a été durement frappé par une deuxième vague de la COVID-19, provoquant un long confinement à Melbourne, l’imposition d’un couvre-feu et des restrictions sur les déplacements. Il n’y a toutefois plus de cas actifs et les derniers décès liés au coronavirus remontent au 28 octobre.

Pakula n’a pas voulu commenter les spéculations sur les mesures d’isolement pour les joueurs et leur équipe, ou encore sur les rumeurs selon lesquelles le tournoi pourrait être présenté sur seulement 10 jours. Il a simplement réaffirmé qu’une période d’isolement à l’arrivée serait nécessaire. Tout arrivant en Australie doit s’isoler pendant 14 jours dans un hôtel.

« La nature exacte de la quarantaine, si elle a lieu dans une bulle individuelle ou plus commune, fait partie des négociations, a dit Pakula. Le protocole devra être approuvé par les autorités de la Santé publique, puis l’ATP et la WTA devront juger s’il est acceptable ou non. »

Quelque 10 000 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués avant et pendant les Internationaux des États-Unis en septembre à New York. Le Français Benoît Paire a été le seul à être déclaré positif à la COVID-19.

La semaine dernière, Tennis Australia a annoncé que les tournois préparatoires qui ont habituellement lieu à Brisbane, Sydney, Perth et Adelaide auront plutôt lieu dans l’État de Victoria pour éviter tout conflit lié aux restrictions frontalières à l’intérieur de l’Australie. Le premier ministre de l’État de Victoria, Dan Andrews, a toutefois déclaré que les négociations concernant les mesures de santé et sécurité étaient toujours en cours pour la présentation de ces tournois.