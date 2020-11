(Londres) Une panne de courant a plongé l’O2 Arena de Londres dans la noirceur totale, entraînant le report du début du match entre Andrey Rublev et Dominic Thiem dans le cadre des Finales de l’ATP, jeudi.

Associated Press

Thiem, déjà assuré de participer aux demi-finales, a paru à plat, lorsque le courant a finalement été rétabli et que le match a pu se mettre en branle.

Le champion des Internationaux des États-Unis s’est incliné 6-2, 7-5 devant Rublev, dans un duel sans véritable enjeu pour les deux tennismen.

Thiem était déjà assuré de gagner le groupe à la suite de ses victoires contre Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal, tandis que son adversaire était déjà assuré d’être évincé en raison de ses deux défaites consécutives.

« C’était difficile de garder le même niveau d’intensité qu’à mes deux premiers matchs, a convenu Thiem. Je voulais gagner ce match, à 100 %, mais les deux premiers matchs ont été très difficiles, et très longs. En conséquence, puisque je savais que j’étais déjà qualifié, j’étais conscient qu’il serait difficile de maintenir le même niveau d’intensité.

« Je suis maintenant concentré sur mon match de samedi (en demi-finales) », a-t-il ajouté.

Tsitsipas et Nadal s’affronteront en fin de journée jeudi, et le vainqueur de ce duel accédera aux demi-finales du tournoi avec Thiem.

Rublev a joué avec l’énergie du désespoir, et il a dominé Thiem au service ainsi qu’avec ses puissants coups droits en fond de terrain. Il a d’ailleurs brisé l’Autrichien à ses deux premiers jeux au service, et s’est adjugé le premier set en seulement 26 minutes. Le Russe n’a concédé que trois points au service et n’a commis aucune faute directe pendant cette manche.

La deuxième manche a été plus serrée. Rublev s’est toutefois retrouvé au service à 4-3, avant de perdre huit points de suite pour niveler les chances avec Thiem.

Rublev s’est alors ressaisi, a brisé Thiem après un long jeu ponctué de longs échanges, puis il a servi pour le match. Il s’agissait de sa première victoire dans ce tournoi, auquel il participait pour la première fois de sa carrière.

« Ça n’a pas été facile pour "Dommy", a confié Rublev, qui a décroché cinq titres cette saison sur le circuit. Je crois qu’il pensait déjà aux demi-finales. Je lui souhaite bonne chance - il mérite d’être là où il se trouve, et il mérite de décrocher le titre. »