(Paris) Novak Djokovic a atteint les quarts de finale des Internationaux de tennis de France pour la 11e année consécutive, lundi, améliorant ainsi un record qui lui appartenait déjà.

Associated Press

Djokovic, le favori, a été confronté à son adversaire le plus coriace jusqu’ici cette année à Roland-Garros, mais il l’a toute de même emporté facilement contre la 15e tête de série Karen Khachanov 6-4, 6-3, 6-3 sur le terrain du stade Philippe-Chatrier, s’adjugeant même les quatre derniers jeux.

Le nouveau toit rétractable du stade a dû être fermé puisqu’il tombait des cordes à l’extérieur.

Djokovic a gagné ses 12 sets jusqu’ici dans le tournoi, et il n’a concédé que 25 jeux. Il a perdu un total de cinq jeux à chacun de ses trois premiers matchs à Paris.

Le Serbe participera donc à son 47e match de quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem, et il occupe le deuxième rang à ce chapitre derrière le Suisse Roger Federer (57).

Djokovic convoite son deuxième titre aux Internationaux de France, et son 18e titre majeur en carrière. Du côté masculin, seuls Federer, avec 20, et Rafael Nadal, avec 19, en ont plus que lui.

Djokovic affrontera au prochain tour le gagnant du match entre la 17e tête de série Pablo Carreno Busta et l’espoir allemand Daniel Altmaier. La pluie a empêché que le match se mette en marche à l’heure sur le terrain du stade Suzanne Lenglen.

Rublev affrontera Tsitsipas

Un peu plus tôt lundi, Andrey Rublev s’est qualifié pour les quarts de finale pour la première fois aux Internationaux de tennis de France, après avoir pris la mesure de Marton Fucsovics 6-7 (4), 7-5, 6-4, 7-6 (3).

Le Russe, 13e tête de série, a préservé trois balles de manche alors qu’il était au service à 4-5 et 0-40 au quatrième set.

PHOTO CHARLES PLATIAU, REUTERS Andrey Rublev

Il a scellé l’issue de la rencontre avec sa deuxième balle de match, lorsque Fucsovics a expédié son retour dans le filet.

Rublev, qui a atteint les quarts de finale à deux reprises aux Internationaux des États-Unis, n’avait jamais franchi le premier tour à Paris avant cette année.

Il aura rendez-vous en quarts de finale avec le Grec Stefanos Tsitsipas, qui a évincé le Bulgare Grigor Dimitrov 6-3, 7-6 (9) et 6-2.

La cinquième tête de série du tournoi a notamment demandé l’intervention d’un soigneur pour une irritation à l’œil au début du deuxième set, et il a sauvé deux balles de manche lors du bris d’égalité.

« J’ai senti de l’irritation à l’œil, et ça s’était produit lors de mon match précédent également. C’est encore irrité ; mon œil est rouge, a-t-il confié. Le bris d’égalité était très serré ; c’est là que tout s’est joué. J’ai démontré beaucoup de discipline. »