PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) La Japonaise Naomi Osaka, lauréate des derniers Internationaux des États-Unis, a annoncé jeudi son forfait pour Roland-Garros en raison d’une blessure persistante à une cuisse.

Agence France-Presse

« Malheureusement je ne pourrai pas jouer à Roland-Garros cette année. Ma cuisse me fait encore mal et je n’aurai pas le temps pour me préparer à la terre battue », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.