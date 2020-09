(New York) Solide au service, le Russe Daniil Medvedev a facilement mérité son laissez-passer pour le quatrième tour des Internationaux des États-Unis samedi après-midi, défaisant le jeune américain J. J. Wolf 6-3, 6-3, 6-2.

La Presse Canadienne

Medvedev, troisième tête de série et finaliste contre Rafael Nadal en 2019, a réussi 13 as et n’a commis qu’une seule double faute.

Wolf, qui n’est âgé que de 21 ans et qui occupe le 138e rang au classement de l’ATP, a quand même réussi deux bris, le premier lors de la deuxième manche alors que Medvedev menait 5-1.

Le second a été réalisé lors du deuxième jeu du troisième set, après que le Russe eut lui-même brisé le service de son jeune adversaire. Medvedev lui a refait le coup dès le jeu suivant et une fois de plus lors du septième jeu.

En quatrième ronde, Medvedev affrontera le vainqueur du duel entre l’Américain Frances Tiafoe et le Hongrois Marton Fucsovics qui sera présenté plus tard en après-midi.

Plus tôt samedi, le Russe Andrey Rublev, 14e joueur mondial, a vaincu l’Italien Salvatore Caruso en trois manches de 6-0, 6-4, 6-0, en une heure 26 minutes.

Le prochain rival de Rublev sera le gagnant du match tenu samedi après-midi entre l’Italien Matteo Berrettini, sixième tête de série, et le Norvégien Casper Ruud.

Les Canadiens Vasek Pospisil et Félix Auger-Aliassime espèrent aussi accéder au quatrième tour et y rejoindre leur compatriote Denis Shapovalov, qui a réussi l’exploit vendredi.

Pospisil, qui a éliminé son compatriote Milos Raonic jeudi, affronte l’Espagnol Roberto Bautista Agut, huitième tête de série, au stade Louis Armstrong.

Plus tard en après-midi, Auger-Aliassime, classé 15e, affrontera le Français Corentin Moutet.