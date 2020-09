Tous les joueurs canadiens ont remporté leur match, mardi, aux Internationaux de tennis des États-Unis. Leylah Annie Fernandez, Milos Raonic et Vasek Pospisil se sont imposés sans perdre une manche et, même si sa tâche a été un peu plus compliquée, Félix Auger-Aliassime s’est lui aussi qualifié pour le deuxième tour. Avec Denis Shapovalov, vainqueur lundi, ce sont donc cinq Canadiens qui vont poursuivre leur parcours à New York.

Michel Marois

La Presse

Félix Auger-Aliassime a finalement remporté un match aux Internationaux des États-Unis ! Après deux défaites au premier tour en 2018 et en 2019 contre son copain Denis Shapovalov, le Québécois s’est qualifié lundi pour le deuxième tour avec une victoire de 6-3, 6-7 (7), 7-6 (6) et 7-6 (6) face au Brésilien Thiago Monteiro (83e).

« Je savais que je n’affronterais pas Denis chaque année, que nous serions têtes de série un jour, a expliqué celui qui est le 15e favori du tournoi. C’est le genre de joueur qu’on veut affronter plus tard dans le tournoi, pas au premier tour ! C’est donc bien d’avoir pu affronter un autre joueur et d’avoir enfin pu remporter une première victoire. »

Auger-Aliassime n’a pourtant pas eu la tâche facile contre Monteiro, un joueur gaucher dont le puissant coup droit a souvent embêté le Canadien et qui l’a obligé à se dépenser pendant près de quatre heures.

« J’aurais été prêt à jouer une cinquième manche, a quand même assuré l’athlète de 20 ans. J’étais encore frais et j’avais l’impression de bien jouer. À la fin de la quatrième manche, je me suis appliqué à être plus patient, à retourner un maximum de balles, en tentant de le pousser à la faute. C’est ce qui a fini par arriver. »

Auger-Aliassime a commis 62 fautes directes, contre 59 coups gagnants, mais il n’a jamais été brisé. Il devra toutefois hausser son niveau de jeu au deuxième tour, jeudi, quand il affrontera nul autre qu’Andy Murray.

L’Écossais s’est difficilement imposé devant le Japonais Yoshihito Nishioka, 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4) et 6-4, au terme d’un marathon de 4 h 39 min.

Ancien numéro un mondial et champion à New York en 2012, Murray a glissé hors du top 100 après une intervention chirurgicale à une hanche et une longue convalescence. Il n’a de toute évidence rien perdu de sa hargne.

« C’est un grand champion et je m’attends à ce qu’il soit à son meilleur lors du prochain match, a souligné Auger-Aliassime. Je ne veux pas penser que ses blessures, ses chirurgies et ses nombreux retours me procurent un avantage ou auront un impact sur le résultat. Je vais me préparer pour une bataille !

« Je pense que tout le monde est heureux de le voir revenir à ce niveau et en bonne santé. Ce sera un honneur pour moi d’affronter un joueur comme lui », a estimé Auger-Aliassime, qui a aussi rappelé avoir assisté à un match de Murray à New York en 2013, quand il était encore un gamin.

J’étais là, dans le stade Arthur-Ashe, et c’est un grand souvenir de mon enfance. C’est un peu fou de penser que c’est moi qui l’affronterai jeudi… et aussi qu’aucun gamin ne sera dans les gradins pour nous voir. Félix Auger-Aliassime

Murray connaît bien son prochain adversaire.

« Il frappe de gros coups, se déplace bien, a-t-il souligné. Je me suis entraîné avec lui l’année dernière à Pékin. Il progresse rapidement vers les sommets du classement et est visiblement à l’aise sur les surfaces dures et rapides comme ici. Il a eu des ennuis avec ses services à l’occasion, et c’est sûrement quelque chose que je vais tenter d’exploiter. »

Auger-Aliassime a réussi 18 as mardi contre Monteiro, mais il aussi a commis huit doubles fautes.

Une première émouvante pour Fernandez

Chez les femmes, la Québécoise Leylah Fernandez a remporté une première victoire en tournoi du Grand Chelem en prenant la mesure de la Russe Vera Zvonareva, 6-4 et 7-5.

Pour son premier match à New York, la joueuse de 17 ans affrontait une ancienne numéro deux mondiale qui avait été finaliste à New York en 2010. Mais c’est elle qui a joué avec l’assurance d’une joueuse plus expérimentée. Très calme en apparence, elle n’a commis que 13 fautes directes, contre 24 coups gagnants, et a le plus souvent contrôlé le rythme des échanges.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @EQUIPE_CANADA Leylah Fernandez

La victoire assure Fernandez d’entrer dans le top 100 mondial après les Internationaux. « C’était mon objectif cette saison, en espérant aussi gagner un match en Grand Chelem. J’ai maintenant réussi et je vais tenter de continuer sur cette lancée. »

Fernandez affrontera maintenant l’Américaine Sofia Kenin, deuxième favorite du tournoi, qui s’est imposée facilement, 6-2 et 6-2, contre la Belge Yanina Wickmayer.

Au-delà du tennis, la Canadienne s’est réjouie de la présence de sa mère à ses côtés cette semaine à New York : « Elle a fait de gros sacrifices pour nous permettre de jouer au tennis, ma sœur et moi. Elle ne m’avait pourtant jamais vu jouer dans un grand tournoi et je suis vraiment heureuse qu’elle ait pu être là aujourd’hui pour cette première victoire en Grand Chelem. »

Raonic et Pospisil ont rendez-vous

Les Canadiens Milos Raonic (25e favori) et Vasek Pospisil se sont eux aussi qualifiés pour le deuxième tour, où ils devront toutefois s’affronter !

Raonic, qui a joué en finale de l’Omnium Western & Southern samedi, s’est facilement débarrassé de l’Argentin Leonardo Mayer (120e), 6-3, 6-2 et 6-3, avec pas moins de 89 coups gagnants, dont 14 as. De son côté, Pospisil (94e) a battu l’Allemand Philipp Kohlschreiber (75e), 7-6 (5), 7-5 et 7-6 (3).

En carrière, les deux Canadiens se sont affrontés trois fois, Raonic ayant l’avantage deux victoires à une.