Ashleigh Barty renonce à l’US Open à cause du coronavirus

(Sydney) La N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty a annoncé jeudi son forfait pour l’US Open, en citant les « risques importants » liés au coronavirus, un sérieux revers pour le tournoi new-yorkais qui doit débuter le 31 août.

Agence France-Presse

« C’était une décision difficile, mais il y a toujours des risques importants liés à la COVID-19 et je ne me sens pas à l’aise de nous placer, mon équipe et moi, dans cette situation », a déclaré la lauréate de Roland Garros dans un communiqué de presse.