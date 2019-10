(Stockholm) Le Canadien Denis Shapovalov a accédé à sa première finale en carrière sur le circuit de l’ATP, samedi.

La Presse canadienne

Le tennisman âgé de 20 ans, qui est originaire de Richmond Hill, en Ontario, a défait le Japonais Yuichi Sugita 7-5, 6-2 en demi-finales de l’Omnium de Stockholm.

Shapovalov croisera le fer avec le Serbe Filip Krajinovic dimanche, avec à l’enjeu le titre de ce tournoi de la série ATP 250.

PHOTO TT NEWS AGENCY VIA REUTERS Filip Krajinovic

Aucun représentant de l’unifolié n’a triomphé sur le circuit de l’ATP depuis l’Ontarien Milos Raonic à Brisbane en janvier 2016.

Shapovalov, la quatrième tête de série à Stockholm et 34e raquette mondiale, a dominé son adversaire en décochant 10 as — Sugita n’en a pas réussi le moindre — et en remportant 90 % de ses points avec sa première balle de service.

Shapovalov a converti quatre de ses cinq balles de bris et il a empêché Sugita d’en faire autant trois fois en quatre occasions, portant du même coup sa fiche contre lui en carrière à 2-0. Il avait aussi défait le tennisman âgé de 31 ans lors d’un tournoi en salle en Suisse en 2017.

L’Ontarien avait jusqu’ici une fiche de 0-7 en demi-finales d’un tournoi de l’ATP.

Pour sa part, Krajinovic a évincé la cinquième tête de série Pablo Carreno Busta 4-6, 6-3, 6-3 en demi-finales plus tôt samedi.

Krajinovic, qui est classé 60e au monde, n’a jamais croisé le fer avec Shapovalov.

Le joueur âgé de 27 ans n’a jamais triomphé sur le circuit de l’ATP, mais il a déjà pris part à deux matchs de championnat, dont un plus tôt cette année sur la terre battue à Budapest, en Hongrie.