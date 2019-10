(Tokyo) Novak Djokovic fait des débuts convaincants à Tokyo. Djokovic, qui dispute ce tournoi dans la capitale japonaise pour la première fois, a eu raison de Lucas Pouille, cinquième tête de série, 6-1 et 6-2, et il s’est ainsi qualifié pour les demi-finales de l’Omnium du Japon.

Jim Armstrong

Associated Press

Le Serbe, qui ne semble plus incommodé par une blessure à l’épaule, tente de remporter un titre à ses débuts à un tournoi pour la 10e fois. Il n’a pas perdu une manche au Parc Ariake de Tokyo et il a totalisé 12 bris de service en trois matchs.

« C’est assurément l’un de mes meilleurs matchs cette année, a mentionné Djokovic. Le meilleur cette semaine et il est arrivé au bon moment […] J’ai bien servi, servi beaucoup d’as, retourné beaucoup de ses services et saisi toutes les occasions. Dans l’ensemble, c’est tout simplement une performance sans faille. »

Djokovic a entrepris le match du bon pied en remportant le premier jeu avec un puissant as, l’un de ses cinq à la manche initiale. Il a réussi le bris au jeu suivant pour s’emparer d’une avance de 2-0 et il a mené 5-1 après un autre bris avant de servir pour remporter la première manche en seulement 20 minutes.

La deuxième manche a été plus ou moins identique, Djokovic brisant Pouille dès le premier jeu et prenant une avance de 4-0 avant que Pouille ne remporte son premier jeu.

Pouille a montré un bref sursaut d’énergie en brisant Djokovic pour réduire l’écart à 4-2, mais c’est le mieux qu’il a pu faire. Djokovic a réussi un autre bris au jeu suivant et il a ensuite servi pour la victoire, concluant le tout avec un coup droit puissant dans le coin.

C’est une performance dominante pour le no 1 mondial, qui a gagné 82 % des points avec sa première balle de service et cinq de ses six balles de bris.

Il a maintenant rendez-vous avec David Goffin, qui a défait Hyeon Chung 6-2, 6-2. Goffin est le seul ancien champion au tableau. Il a perdu contre Nick Kyrgios lors de la finale 2016 avant de battre Adrian Mannarino pour le titre en 2017.

Djokovic a abandonné en raison d’une blessure à l’épaule gauche lors de son match de quatrième tour contre Stanislas Wawrinka aux Internationaux des États-Unis.

Le Serbe, âgé de 32 ans, a maintenant participé au moins aux demi-finales de six de ses sept derniers tournois et de huit de ses 12 tournois cette saison. Djokovic vise à terminer l’année au premier rang mondial pour la sixième fois, ce qui lui permettrait d’égaler le record de Pete Sampras.

Finalement, Reilly Opelka a battu Yasutaka Uchiyama 6-3, 6-3, et affrontera John Millman en demi-finale. Millman a vaincu Taro Daniel 6-4, 6-0.