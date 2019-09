(Pékin) À son retour à la compétition, la Canadienne Bianca Andreescu a poursuivi sa séquence victorieuse. Elle l’a emporté en trois manches (6-2, 2-6, 6-1) face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich à son entrée en scène à l’omnium de Pékin.

La Presse canadienne

Après s’être accordé une pause après son triomphe aux Internationaux des États-Unis, Andreescu a repris là où elle avait laissé. Elle a mérité une 14e victoire d’affilée et reste invaincue depuis son retour au jeu à Toronto début août.

Au prochain tour, elle affrontera Elise Mertens. La Belge a eu raison de la Croate Petra Martic (6-2, 6-3).

Malgré une baisse de régime à la deuxième manche, Andreescu a disputé un bon match dans l’ensemble.

Andreescu a appris une bonne nouvelle puisque la WTA a officialisé sa qualification pour les finales du circuit à Shenzhen. Elle rejoint Ashleigh Barty, Karolina Pliskova et Simona Halep. Les quatre autres laissez-passer pour le dernier tournoi de la saison restent à confirmer.

Dans les autres matchs, l’Ukrainienne Elina Svitolina a eu besoin de deux bris d’égalité pour se défaire de la Chinoise Yafan Wang 7-6 (5), 7-6 (1).

La Roumaine Simona Halep a pour sa part trébuché devant la Russe Ekaterina Alexandrova et s’est inclinée 6-2, 6-3. Halep a concédé six bris et conservé un taux de réussite de seulement 36 % avec sa première balle de service.

Notons aussi les victoires de la Suissesse Belinda Bencic et de la Danoise Caroline Wozniacki.