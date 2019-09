PHOTO MARTIAL TREZZINI, ASSOCIATED PRESS

(Genève) Denis Shapovalov s’est bien défendu, mais Dominic Thiem a tout de même procuré la première victoire de la Coupe Laver à l’Europe, vendredi.

La Presse canadienne

L’Autrichien a signé une victoire de 6-4, 5-7, 13-11 contre le jeune Canadien, pour donner une avance de 1-0 à l’Europe contre le Monde. La première formation à avoir amassé 13 points dans cette compétition par équipe est déclarée gagnante.

Dans le super bris d’égalité, Thiem a sauvé trois balles de match avant de renverser la vapeur et l’emporter.

L’Américain Jack Sock a permis à l’Équipe Monde de créer l’égalité dès le deuxième match de simple de la journée en triomphant de l’Italien Fabio Fognini 6-1, 7-6 (3).

Plus tard, Stefanos Tsitsipas fera face à Taylor Fritz dans le dernier simple prévu à l’horaire vendredi, tandis que Roger Federer et Alexander Zverev feront équipe contre Shapovalov et Sock en double.