US Open: Bianca Andreescu bat Elise Martens et passe en demi-finale

(New York) La Canadienne Bianca Andreescu a prolongé sa saison de rêve en accédant aux demi-finales du simple féminin des Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi soir.

La Presse canadienne

Andreescu a surmonté un premier set difficile pour éliminer la Belge Elise Mertens, 25e tête de série, en trois manches de 3-6, 6-2, 6-3. Andreescu a eu besoin de 2 heures 2 minutes, par une soirée très humide à l’intérieur du stade Arthur-Ashe, pour réaliser le tour de force.

La Canadienne de 19 ans, 15e tête de série, a été dominante lors du set décisif. À son service, elle n’a concédé que six points, et a continuellement mis de la pression sur celui de Mertens au point de se créer sept chances de bris.

Elle en a converti une seule, la septième lors du huitième jeu, lorsqu’elle a forcé sa rivale à retourner la balle dans le filet à la suite d’un solide revers en parallèle.

Forte de ce bris, Andreescu a concrétisé la victoire dès le jeu suivant, à l’aide d’un autre revers en parallèle, à sa première balle de match.

Du coup, elle signait une 12e victoire d’affilée lors de matchs nécessitant trois manches.

« Honnêtement, c’est tellement fou », s’est exclamée Andreescu lors de son entrevue télévisée sur le court, après sa victoire.

« Il y a un an, je participais aux qualifications et je souffrais d’une blessure au dos. Et maintenant, ce que j’ai réalisé cette année, je suis à court de mots. J’ai besoin de quelqu’un pour venir me pincer. Est-ce la vraie vie ? »

Jeudi soir, Andreescu participera à sa première demi-finale à un tournoi du Grand Chelem contre la Suisse Belinda Bencic, pour qui ce sera aussi une première présence au carré d’as d’un tournoi majeur.

Bencic, 13e tête de série, est venue à bout de la Croate Donna Vekic en deux manches de 7-6 (5), 6-3, en après-midi.

Andreescu erratique

Profitant du jeu erratique de sa jeune adversaire mais également aidée par plusieurs coups très précis, Mertens s’est sauvée avec la première manche en 38 minutes, non sans avoir dû sauver deux balles de bris lors du jeu initial.

Et lorsque la Belge a eu sa première ouverture au service d’Andreescu, au quatrième jeu, elle l’a exploitée avec brio, en retournant une balle aux pieds de la Canadienne, qui fonçait au filet et qui a été menottée. Mertens est venue près d’ajouter un bris au sixième jeu en se donnant quatre autres balles de bris que, cette fois, Andreescu est parvenue à protéger.

Mertens a mis fin à la première manche en gagnant les quatre points à son service, le dernier à l’aide de son premier as du match.

Limitée à seulement six points au service de Mertens lors du premier set, Andreescu a complètement renversé la vapeur en deuxième manche. La Canadienne est parvenue à se créer sept chances de bris et en a converti trois, incluant celle qui lui a permis de boucler ce deuxième set en 37 minutes grâce à un coup droit gagnant en croisé sur lequel Mertens n’a pu réagir.

Bencic prend le dessus

Plus tôt en journée, Bencic a dicté le rythme du match à compter du milieu du deuxième set, en gagnant huit points consécutifs.

Bencic tirait alors de l’arrière 3-2 au deuxième set, et cette séquence lui a donné l’avance. Vekic n’a jamais pu retrouver son aplomb, et Bencic a gagné les quatre derniers jeux.

« Elle jouait trop bien aujourd’hui, a admis Vekic. J’avais l’impression d’être incapable de coller trois points consécutifs. Je jouais un bon point, puis un mauvais. »

Bencic a donc poursuivi sa belle séquence, après avoir notamment évincé la no 1 mondiale Naomi Osaka au quatrième tour. Elle a aussi amélioré sa meilleure performance en carrière aux Internationaux des États-Unis, cinq ans après avoir participé aux quarts de finale.

« J’aime les défis, a-t-elle confié à propos des matchs importants. Certaines joueuses craignent de se retrouver sur les gros courts, mais personnellement, ça me motive. »

Un peu plus tôt mercredi, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu chinoise Yifan Xu ont perdu en quarts de finale du double féminin.

La Slovaque Viktoria Kuzmova et la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich les ont battues 2-6, 6-3, 6-3.

Dans un match en dents de scie, Dabrowski et Xu, troisièmes têtes de série, ont été victimes de six bris de service et en ont réussi cinq. Les deux duos ont gagné 88 points au cours du match, qui a duré une heure et 51 minutes.

— Avec l’Associated Press