(Winston-Salem) L’Ontarien Denis Shapovalov a obtenu une place dans le carré d’as de l’Omnium de Winston-Salem à la suite d’une victoire de 6-3, 7-6 (4) contre le Russe Andrey Rublev, vendredi.

La Presse canadienne

Deuxième tête de série et 38e au classement mondial, Shapovalov a prévalu au terme d’un duel d’une heure 24 minutes.

Shapovalov a réussi 10 as contre quatre doubles fautes, tandis que Rublev, 47e raquette mondiale, a réussi un seul as et a commis sept doubles fautes.

Rublev a été le moins efficace des deux joueurs au service, gagnant seulement 44 % des points disputés sur sa deuxième balle. Il a été victime de deux bris et a en réussi un seul.

Shapovalov n’aura pas beaucoup de temps pour célébrer, puisqu’il jouera son match de demi-finale en soirée. La grande majorité du programme de jeudi avait été annulée en raison de la pluie, forçant les organisateurs à condenser l’horaire.

L’adversaire de Shapovalov en demi-finale sera le Polonais Hubert Hurkacz, qui a défait l’Américain Frances Tiafoe 4-6, 7-6 (1), 6-1.

Avant cette semaine, Shapovalov n’avait pas gagné deux matchs d’affilée depuis son revers contre Roger Federer en demi-finale de l’Omnium de Miami, en mars. Il présentait depuis une fiche de 4-11 avant son arrivée à Winston-Salem.

Dans l’autre demi-finale, le Français Benoît Paire croisera le fer avec l’Américain Steve Johnson. Paire, favori du tournoi, a vaincu l’Espagnol Pablo Carreno Busta 7-6 (5), 1-6, 6-3, tandis que Johnson a défait l’Australien John Millman 4-6, 7-6 (5), 6-4.

Le match entre Paire et Carreno Busta avait été le seul à commencer avant que la pluie commence à s’abattre sur les terrains de l’Université Wake Forest, jeudi. Paire menait 4-3 en première manche lors de l’interruption des activités.