 Ashleigh Barty et Venus Williams éliminées d'entrée de jeu 

Sofia Kenin a causé une retentissante surprise à la Coupe Rogers, mardi, écartant la favorite et numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, au compte de 6-7 (5), 6-3 et 6-4.

Kenin a obtenu six des 10 bris du match. Victime de huit as, elle en a réussi quatre. Chaque joueuse a commis cinq doubles fautes.

« Je ne me suis pas ajustée assez vite, a dit Barty. Je ne saurais pas expliquer comment j'ai pu arracher le premier set. Dans le reste du match, je pense que j'ai été chanceuse de remporter autant de jeux.

"J'ai réussi à lui compliquer les choses un peu, mais je manquais de finition. Sofia a mieux joué pendant les moments importants. »

Kenin n'avait pas encore battu une joueuse du top 5. Elle trouvera sur sa route Victoria Azarenka ou Dayana Yastremska, avec à l'enjeu une place en quarts de finale.

Barty échapperait le premier rang mondial si Naomi Osaka, actuellement numéro 2, savourait une victoire mercredi, face à Tatjana Maria.

« Je n'ai aucune idée du fonctionnement du classement, a concédé Barty, avec humour. Ce n'est pas quelque chose qui me tracasse ou qui retient beaucoup de mon attention. J'essaie de livrer mon maximum à chaque jour, c'est tout. »

La Bélarussienne Azarenka, jadis reine de la WTA, a inscrit une victoire de 6-2 et 6-2 aux dépens de l'Italienne Camila Giorgi.

L'Ontarienne Bianca Andreescu et la Québécoise Eugenie Bouchard ont rendez-vous sur le court central en soirée.

En janvier, Andreescu a défait Bouchard 6-2 et 6-0 en quarts de finales à Newport Beach, en Californie.

Plus tôt mardi, Venus Williams, septuple championne en Grand Chelem, a été éliminée d'entrée de jeu.

L'Américaine de 39 ans a perdu 6-4 et 6-2 face à l'Espagnole Carla Suarez Navarro lors du premier match de la journée sur le court central, au Centre Aviva.

Suarez Navarro, 26e au monde, a mis un terme à une séquence de cinq défaites contre Williams, 56e.

« Elle a vraiment été très solide, a dit Williams. J'ai réussi plusieurs beaux points, mais je n'ai pas été assez constante. De son côté, elle est restée très régulière. »

Williams a perdu quatre matchs consécutifs, dont celui au premier tour à Wimbledon contre la jeune Américaine de 15 ans Cori Gauff.

Suarez Navarro fera face à l'Estonienne Anett Kontaveit, 16e tête de série, au deuxième tour. Kontaveit a vaincu la Russe Maria Sharapova, un ancienne no 1 mondiale, en trois manches lundi.

Ekaterina Alexandrova, Shuai Zhang et Katerina Siniakova ont également avancé au tableau.

En double, la Canadienne Leylah Annie Fernandez et la Roumaine Simona Halep ont été vaincues 1-6, 6-3 et 10-5 par Nicole Melichar et Kveta Peschke.