 La Lavalloise Leylah Annie Fernandez s'incline à la Coupe Rogers 

Fernandez a connu des difficultés dès le début et Bouzkova l'a brisée deux fois en 10 minutes pour s'emparer d'une avance de 3-0.

La Canadienne, qui n'aura pas 17 ans avant le mois prochain, a eu droit aux applaudissements lorsqu'elle a servi un as pour gagner son seul jeu du match à la deuxième manche.

Bouzkova, classée au 91e rang, a converti six de ses huit balles de bris et n'a jamais été brisée. Au prochain tour, elle affrontera une adversaire plus redoutable en Sloane Stephens, septième tête de série et championne des Internationaux des États-Unis en 2017.

Fernandez, qui a bénéficié d'une invitation pour participer au tableau principal, a remporté son premier tournoi professionnel au Challenger de Gatineau le mois dernier. Elle a enchaîné avec une participation à la finale du tournoi de Granby, une semaine plus tard, ce qui lui a permis de gagner 115 places au classement depuis le début du mois de juillet. Elle est présentement 260e.

Fernandez a vécu une première expérience avec la Coupe Rogers à Montréal l'an dernier à l'âge de 15 ans, mais elle avait perdu au deuxième tour des qualifications.

À la suite de sa défaite, Fernandez présente un palmarès de 0-3 contre une joueuse du top-100.

Un première surprise