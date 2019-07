 Coupe Rogers: Djokovic et Del Potro ne seront pas à Montréal 

Le Serbe Novak Djokovic (no 1 mondial) et l'Argentin Juan Martin Del Potro (no 12) ont tous les deux déclaré forfait en vue du tournoi montréalais.

Djokovic, quatre fois champion du tournoi (2007 et 2011 à Montréal, 2012 et 2016 à Toronto), a indiqué dans un communiqué vouloir « donner à mon corps plus de temps de repos et de récupération avant de revenir au jeu ».

Djokovic vient de remporter le tournoi de Wimbledon, au terme d'une éprouvante finale en cinq manches. C'est toutefois l'unique tournoi qu'il a disputé depuis sa présence en demi-finale des Internationaux de France, début juin.