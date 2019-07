Filip Peliwo, champion de l'ombre

En 2012, finaliste des quatre tournois du Grand Chelem, vainqueur de Wimbledon ET des Internationaux des États-Unis, il a terminé l'année au sommet du classement mondial junior, au moment même où Eugenie Bouchard faisait sa marque chez les filles.

Originaire de Vancouver, Filip Peliwo n'est pas une vedette du tennis canadien. Ou du moins ne l'est plus. Ou pas encore.

Deux d'entre eux, facilement reconnaissables, ont leur photo en format géant à l'entrée du stade IGA à Montréal. Denis Shapovalov a remporté Wimbledon en 2016 et Félix Auger-Aliassime, les Internationaux des États-Unis, la même année.

Filip Peliwo et Eugenie Bouchard en 2012

Or, à sa septième saison chez les professionnels, Filip Peliwo, 25 ans, continue de manger son pain noir. Actuellement coincé au 267 e rang mondial, il trime sur le circuit des tournois Challenger, à la recherche d'une fraction du succès qu'il a connu plus jeune.

« J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais pour différentes raisons, notamment des blessures, et je n'ai jamais réussi à garder l'élan. Je n'ai pas encore explosé, mais je sais que j'en suis capable. »

Après une première année chez les pros plutôt heureuse, au cours de laquelle il est passé du 500e au 250e rang mondial, Peliwo a vu les choses se gâter. En 2014, son entourage a cru qu'un stage d'entraînement en Espagne le propulserait vers le haut. En vain.

De retour à Montréal après neuf mois d'exil, il a accumulé les défaites et vu son classement dégringoler, oscillant entre le 300e et le 600e rang. « Ma confiance est tombée à son plus bas », se souvient-il.

Puis, il y a deux ans, Frédéric Niemeyer, ex-joueur devenu entraîneur chez Tennis Canada, l'a pris sous son aile. Rapidement, le travail du duo a porté ses fruits. Peliwo a terminé l'année 2017 au 183e rang mondial et a encore gagné quelques échelons au début de 2018. Mais les mauvais plis sont revenus, et le Canadien n'a pas touché au top 200 depuis novembre dernier.

Tennis Canada finance toujours son entraînement, mais il prend la responsabilité de ses autres dépenses. À commencer par les voyages pour les tournois. Cette année, il n'a encaissé que 18 130 $ US (23 666 $ CAN) en bourses, et ce, même s'il s'est rendu en Israël, en Corée du Sud, en Chine, en Europe...

« Je perds de l'argent en ce moment, convient-il. Si j'atteins le top 100, ça peut changer assez vite. Mais, pour l'instant, ce n'est pas une formule durable. »

Hanté par le succès

Si Niemeyer a ajusté des éléments dans le jeu de son poulain, c'est surtout sur le plan mental qu'il a dû mettre l'accent. Et qu'il devra encore travailler. Beaucoup travailler.

« Quand un joueur atteint ce niveau-là chez les juniors, c'est parce que le talent est là », a expliqué Niemeyer à La Presse.