 Wimbledon: Federer, Nadal et Djokovic dans le carré d'as 

Le Suisse affrontera en demi-finales nul autre que l'Espagnol Rafael Nadal, qui a pris la mesure de l'Américain Sam Querrey 7-5, 6-2, 6-2 en fin de journée.

En vertu de cette victoire, Federer et lui se rencontreront à Wimbledon pour la première fois depuis la finale mémorable de 2008, que «Rafa» avait gagnée 9-7 au cinquième set alors que le soleil disparaissait à l'horizon. Ce sera également leur 40e duel en carrière.

«Je suis conscient que tout le monde va mettre l'emphase sur ce match», a reconnu Federer.

Et pourquoi pas? Ce sont, après tout, deux des meilleurs tennismen de l'histoire, et ils ont remporté plus de titres du Grand Chelem que tous les autres joueurs de tennis. Des 20 titres majeurs de Federer, huit ont été acquis à Wimbledon. Des 18 de Nadal, 12 ont été obtenus aux Internationaux de France, où il a malmené Federer en demi-finales le mois dernier.

D'ailleurs, l'Espagnol possède l'avantage 24-15 au chapitre des duels en carrière, et mène 10-3 dans les tournois majeurs.

Ce sera leur quatrième affrontement à Wimbledon - et leur premier qui ne sera pas en finale. Federer a vaincu Nadal pour l'obtention du titre en 2006 et 2007, mais'Rafa'a riposté il y a 11 ans lors du fameux duel épique de 2008.

«Nous disposons de beaucoup d'informations sur "Rafa", mais lui aussi sur nous, a évoqué Federer. Vous pouvez donc vous lancer dans l'analyse de toutes les stratégies possibles et inimaginables au cours des deux prochains jours - ou simplement vous dire: "Vous savez quoi? C'est du tennis sur le gazon, donc je vais sauter sur le terrain et jouer de manière agressive". Et s'il est en mesure de repousser les attaques, alors tant mieux pour lui. S'il en est incapable, et bien, tant mieux pour moi.»