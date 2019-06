Wimbledon : jusqu'où ira Félix Auger-Aliassime ?

McEnroe n'a pas caché avoir été surpris par l'adaptation rapide du jeune Québécois au gazon. « Il a vraiment tout ce qu'il faut [pour briller sur cette surface], même s'il doit encore apprendre comment adapter son jeu en fonction des matchs et des adversaires, comme on l'a vu quand il a perdu contre Lopez, en demi-finale à Queens. »

Participant avec sa compatriote Chris Evert à une conférence téléphonique sur le tournoi de Wimbledon, l'analyste au réseau ESPN a été dithyrambique. « Qui aurait pensé que les meilleurs espoirs du tennis seraient des Canadiens ? Ce n'est pas très glorieux pour nous, Américains, quand on voit Shapovalov, Aliassime, Andreescu aussi, qui a gagné à Indian Wells. Il y a une poussée incroyable actuellement après que Milos [Raonic] a ouvert la voie en allant en finale [à Wimbledon]. Vraiment, une belle époque pour le tennis au Canada. »

« Honnêtement, il m'a surpris ; je ne croyais pas qu'il s'adapterait si vite à cette surface », a avoué cette semaine Louis Borfiga, directeur du développement à Tennis Canada. « Il avait fait l'impasse sur le gazon l'année dernière et, chez les juniors, il avait joué correctement, sans plus.

Après un gros travail sur ses services, il a montré au cours des dernières semaines que c'était devenu l'un de ses meilleurs atouts sur le gazon. Et la qualité de ses retours en a surpris plus d'un, à commencer par les nombreuses vedettes qu'il a épinglées.

Auger-Aliassime n'avait disputé aucun tournoi professionnel sur le gazon avant cette saison ; son expérience de cette surface se limitait à deux tournois chez les juniors en 2016. Il vient pourtant d'enchaîner coup sur coup une finale à Stuttgart et une demi-finale à Queens, l'un des plus prestigieux tournois préparatoires avant Wimbledon.

« Je pense qu'il a au moins autant de chances que tous les jeunes loups d'aller loin cette année à Wimbledon, poursuit-il. Tsitsipas et lui sont les plus prêts pour faire une percée en ce moment. De là à gagner, c'est une autre histoire... »

« Sa performance à Queens a été remarquable. Battre Dimitrov et Kyrgios dans la même journée, Tsitsipas le lendemain ; honnêtement, ses débuts n'auraient pu être plus impressionnants sur le gazon. »

Auger-Aliassime est déjà l'un des favoris à Wimbledon, de grandes attentes pour un joueur de 18 ans. « Il va falloir qu'il ne se mette pas de pression sur les épaules, qu'il fasse abstraction de tout ce qu'on dit à son sujet pour se concentrer à jouer son tennis », a souligné Borfiga.

« On le dit souvent, mais il doit continuer à travailler à son développement, même s'il n'est plus vraiment en apprentissage puisqu'il est déjà 20e mondial ! Il va gagner des tournois du Grand Chelem un jour et, encore une fois, ce tournoi de Wimbledon doit être une occasion d'apprendre des choses pour le futur, quoi qu'il arrive. »

