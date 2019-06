 Roland-Garros: Djokovic impérial, Thiem monte en régime 

Dans le tableau féminin, la tenante du titre Simona Halep (3e) a croqué la Polonaise Iga Swiatek (104e à 18 ans) en 45 minutes 6-1, 6-0. Elle se retrouvera donc bien en quarts, contrairement à la plupart de ses adversaires attendues, et affrontera la jeune Américaine Amanda Anisimova (51e), en quart de finale de Grand Chelem pour la première fois à seulement 17 ans.

Seule Sloane Stephens, finaliste l'an dernier, semble désormais pouvoir empêcher la Roumaine de décrocher un deuxième sacre sur la terre battue parisienne. Les deux femmes ne pourront se retrouver qu'en finale pour ce qui serait une réédition de celle de 2018.

Il n'aura donc fallu que 1h33 au numéro 1 mondial, son match le plus court jusque-là avec le deuxième tour, pour se défaire de Struff (45e) 6-3, 6-2, 6-2 et rejoindre en quarts ses meilleurs ennemis Rafael Nadal et Roger Federer, qualifiés la veille.

En quête d'un deuxième «Novak Slam» (les quatre titres du Grand Chelem remportés d'affilée à cheval sur deux années), il ne pourra cependant affronter l'un ou l'autre qu'en finale.

Histoire

Mais déjà, le Serbe a écrit une page d'histoire: il est devenu le premier joueur à atteindre les quarts de finale de Roland-Garros 10 années de suite, ce que même le maître des lieux Nadal, qui vise cette année un 12e titre sur la terre battue parisienne, n'a pas réussi.

Petit bémol à l'excellence du parcours de Djokovic: il n'a pas encore affronté d'adversaire capable sur le papier de lui causer des problèmes. C'est enfin ce qui va lui arriver en quarts où il sera opposé à l'Allemand Alexander Zverev, no 5 mondial et vainqueur de l'Italien Fabio Fognini (12e) 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/5).

Ce manque d'adversité lui fera-t-il défaut à l'heure de tomber sur son premier os? «Ça m'est égal de me balader. J'ai beaucoup d'expérience, il me semble, des situations où il faut gérer une balle de bris ou un moment tendu», a-t-il balayé.

«C'est bien de rencontrer de l'opposition, mais en même temps, c'est bien aussi de se balader et de conserver de l'énergie pour ce qui arrive», a-t-il poursuivi. En quatre matchs, Djokovic n'aura passé en tout et pour tout que 6 h 46 sur le court quand même Nadal y est resté 9h08 et Federer 7h10!