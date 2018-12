 Nadal confiant «pour être prêt à 100 %» aux Internationaux d'Australie 

Nadal fera son retour sur les courts au tournoi exhibition d'Abou Dhabi, où il sera opposé au Sud-Africain Kevin Anderson ou le Sud-Coréen Chung Hyeon en match d'ouverture, vendredi. Mais c'est en Australie qu'il regoûtera vraiment à la compétition, en lançant sa saison 2019 à Brisbane, le 31 décembre.

« J'ai commencé il y a deux semaines en faisant les choses pas à pas et je pense avoir le temps pour être prêt à 100 % pour Melbourne », a déclaré le Majorquin aux journalistes dans la capitale des Émirats arabes unis.

« Ça sera bien d'avoir quelques matchs d'abord, mais je suis confiant d'arriver à Melbourne en bonne forme », a-t-il précisé. Les Internationaux d'Australie débutent le 14 janvier.

L'Espagnol numéro deux mondial a dû tirer un trait prématurément sur sa saison 2018, terminant sur un bilan de 9 tournois et 2 abandons. Il n'a pas joué en compétition depuis qu'un problème à un genou l'a contraint à déclarer forfait lors de la demi-finale des Internationaux des États-Unis contre l'Argentin Juan Martin del Potro en septembre.

En novembre, il a subi une opération à la cheville droite. Il n'a pu reprendre l'entraînement que depuis deux semaines.

Le joueur de 32 ans a dû abandonner lors de deux des quatre levées du Grand Chelem en 2018, mais a tout de même été sacré une onzième fois à Roland-Garros.

« La deuxième partie de l'année a été difficile en termes de blessures, mais ça arrive et ça fait aussi partie de ma carrière », a ajouté le gaucher.

« J'essaie juste de rester calme, j'essaie de travailler comme il faut et quand je serai de retour je sais que ça ne sera pas facile, je sais qu'au début on a toujours de mauvaises sensations et des douleurs dans le corps qui ne sont pas présentes normalement », a conclu Rafa.