 Internationaux d'Australie: le bris d'égalité limité à 10 points 

Le tournoi a indiqué vendredi que la décision, qui avait fait l'objet de nombreuses rumeurs il y a un mois, mais qui avait été niée par les organisateurs australiens, a été prise après une discussion avec d'ex-joueurs, d'autres actifs ainsi que des dirigeants.

Le directeur des Internationaux d'Australie, Craig Tiley, a dit que «nous avons demandé aux joueurs - retraités et actifs, commentateurs, des agents et des analystes à la télévision - s'ils voulaient ou non maintenir le système de pointage traditionnel lors du dernier bris d'égalité, et avons procédé ainsi.

«Nous avons adopté le bris d'égalité limité à 10 points lorsque le pointage est de 6-6 au dernier set afin de nous assurer que les spectateurs puissent obtenir une fin de match enlevante, car nous croyons qu'il demeurera assez long afin de permettre aux joueurs d'offrir un dernier rebondissement ou un dernier changement de rythme. Ce bris d'égalité limitera également l'impact d'un puissant service, qui aurait pu favoriser un gros cogneur dans un bris d'égalité plus court.»

Au tableau masculin, les quatre premiers sets seront couronnés d'un bris d'égalité de sept points à 6-6, tandis que le cinquième se réglera avec un bris d'égalité de 10 points à 6-6. Chez les dames, ainsi qu'en double masculin, féminin et mixte, le troisième et dernier set disposera d'un bris d'égalité de 10 points à 6-6.

Wimbledon avait annoncé en octobre dernier que l'an prochain, lorsque le pointage du dernier set atteindra 12-12, alors il y aura un bris d'égalité traditionnel au cours duquel le premier joueur à obtenir sept points sera déclaré vainqueur.

Les Internationaux des États-Unis furent le premier tournoi du Grand Chelem à adopter le bris d'égalité ultime lorsque le pointage est de 6-6, lequel déclarera le premier joueur à atteindre sept points vainqueur.

Les Internationaux de France sont, pour l'instant, le seul tournoi majeur à avoir maintenu le statu quo.

Les Internationaux d'Australie se mettront en branle à compter du 14 janvier 2019.