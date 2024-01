Le lutteur canadien Adam Copeland discute de Percy Jackson et d’AEW

(Toronto) Ces dernières semaines, Adam Copeland a été confronté à un phénomène qui, selon lui, ne s’était pas produit depuis les années 90 : les adolescents le reconnaissent en public.

Alex Nino Gheciu La Presse Canadienne

« C’est un peu surréaliste, a déclaré le lutteur professionnel, mieux connu sous le nom d’Edge depuis un quart de siècle.

« Ils s’approchent et me demandent : “Êtes-vous… ?” Et j’ai l’habitude que les gens disent : “Êtes-vous Edge ?” ou “Êtes-vous Adam Copeland ?” Mais maintenant, c’est “Êtes-vous Arès ?”

Le natif d’Orangeville, en Ontario, joue le dieu de la guerre dans la série Disney Plus Percy Jackson and the Olympians, basée sur la célèbre série de romans pour jeunes adultes de Rick Riordan.

L’homme de 50 ans ne savait pas grand-chose de la saga d’aventure fantastique avant d’assumer le rôle d’Arès, à part que ses filles en sont friandes.

Il a compris à quel point c’est populaire après avoir vu l’auditoire pour l’émission, qui est tournée en Colombie-Britannique.

Le premier épisode de Percy Jackson a attiré 13,3 millions de téléspectateurs à ses six premiers jours sur Disney Plus et Hulu, en décembre.

Selon Disney, cela place la série dans le top 5 de ses lancements en 2023.

L’an dernier, Copeland a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite après le dernier match de ses 25 ans de carrière avec WWE, qui a eu lieu le 18 août, au Scotiabank Arena de Toronto.

Il a plutôt secoué le monde de la lutte, faisant ses débuts avec AEW en octobre.

Copeland a songé à la retraite une fois son contrat avec la WWE expiré. Ses copains chez All Elite Wrestling, incluant son meilleur ami Jay Reso, « Christian Cage », l’ont toutefois fait changer d’idée.

« Je savais à quel point ils ont du plaisir », a-t-il mentionné.

C’est essentiellement le principe directeur de Copeland, ces jours-ci.

« Le thème récurrent dans ma vie est devenu, si ce n’est pas amusant, je ne le fais pas. »

Ce qui l’a beaucoup attiré vers Percy Jackson : d’abord, le tournage à Vancouver – « une de mes villes préférées au monde » – et la capacité d’ajouter « une touche humoristique » au rôle d’Arès.

La série suit Percy, le fils demi-dieu de Poséidon, joué par Walker Scobell, et ses amis à travers l’Amérique, à la recherche du Master Bolt volé par Zeus. Ils rencontrent Arès sur une autoroute près de St. Louis.

« Vous entendez “dieu de la guerre” et les gens supposent que c’est ce grand type en colère et qui grogne, a dit Copeland. Mais en lisant [à propos du rôle], je me suis dit : “Il y a bien plus. Il y a des insécurités, il y a de petites jalousies, il y a des défauts très humains.” »

Copeland dit que la vulnérabilité d’Arès lui a permis d’injecter au personnage juste ce qu’il faut d’« humour acide et caustique », des éléments qu’il maniait comme personnage sur le ring.

Copeland a dit que sa carrière d’acteur est arrivée de façon fortuite après une retraite temporaire de la lutte en 2011, en raison d’une blessure au cou.

Cette année-là, on lui a proposé le rôle d’un ancien soldat troublé dans la série canadienne de Showcase Haven. Il en est devenu un personnage récurrent.

En 2017, il a incarné un guerrier nordique dans Vikings, sur la chaîne History.

Copeland est ravi de travailler avec AEW, qui regorge de noms contre lesquels il n’a jamais lutté, comme Jon Moxley et Samoa Joe.

« Ça me permet d’essayer des nouvelles choses. [Mon retour] à la WWE, c’était essentiellement refaire les plus grands succès. C’est génial. Mais ça devient aussi ennuyeux, et j’aime les défis. »

All Elite inclut aussi les frères Matt et Jeff Hardy, des ennemis de longue date de Copeland et Reso à la WWE.

Les amateurs ont réclamé qu’ils recréent leurs fameux matchs « Tables, échelles et chaises », mais Copeland ne partage pas cet enthousiasme.

« Les gens disent qu’ils veulent voir ça, mais pensez-y un peu. Nous étions au début de la vingtaine à l’époque. Nous sommes maintenant dans la cinquantaine. Gardons-en de très bons souvenirs et laissez-nous faire ce que nous faisons maintenant. »