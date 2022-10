Alexandre Gaumont effectuera un clin d’œil à l’un des boxeurs les plus populaires de l’histoire du Québec, jeudi soir, quand il marchera vers le ring pour disputer un premier combat professionnel dans son patelin.

MARTIN COMTOIS Le Droit

Les haut-parleurs du théâtre du Casino du Lac-Leamy cracheront la chanson Conquest of Paradise, une composition de l’artiste grecque Vangelis. « Stéphane Ouellet se présentait dans la salle avec cette musique-là pour se battre à l’époque », a rappelé le poids moyen de Buckingham, mercredi, après avoir participé à la pesée officielle du gala du groupe Eye of the Tiger Management.