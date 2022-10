L’Ontarien Kyle Reyes (-100 kg) a connu l’une des meilleures journées de travail de sa carrière mardi aux Championnats du monde de judo disputés à Tachkent. Parfait jusqu’en grande finale, l’athlète de 29 ans a perdu contre le héros local Muzaffarbek Turoboyev et repartira finalement d’Ouzbékistan à titre de vice-champion du monde.

Sportcom

La finale s’est terminée de manière controversée. L’Ouzbek avait déjà reçu deux pénalités et semblait sur le point d’en recevoir une troisième aux yeux des commentateurs pour non-combativité, avec une trentaine de secondes à faire. L’arbitre n’a pas décerné de pénalité sur la séquence et Turoboyev en a profité pour l’emporter en temps supplémentaire en projetant Reyes au sol.

« J’avais de la difficulté à appliquer notre plan de match au début du combat, mais j’ai réussi à le fatiguer assez pour prendre un certain avantage. Je n’ai toutefois pas été en mesure de marquer de points. J’ai tenté de foncer un peu plus en prolongation, mais il m’a contré rapidement pour prendre l’avantage et faire le point victorieux », a raconté Kyle Reyes.

« C’était une décision difficile à prendre pour l’officiel à la fin du combat. Je n’attaquais pas beaucoup, mais il ne faisait absolument rien lui non plus. Si j’avais été un peu plus intense, je pense que l’arbitre n’aurait pas eu le choix de lui décerner une troisième pénalité », a ajouté l’Ontarien.

Reyes a entamé le tournoi en force dans la phase de groupe en remportant quatre combats coup sur coup. Il a battu le Hongrois Miklos Cirjenics, le Slovaque Benjamin Mataseje, le Mongol Gonchigsuren Batkhuyag et le Géorgien Ilia Sulamanidze afin de décrocher son billet pour les demi-finales.

Dans un duel âprement disputé, le Canadien a ensuite défait Zelym Kotsoiev, de l’Azerbaïdjan, pour rejoindre Turoboyev en grande finale.

« Au début, je n’étais pas très heureux. Durant la finale, je voyais que la médaille d’or était à ma portée. Le combat vient de se terminer et je suis encore déçu, mais ça va bien et je serai encore plus fier dans quelques jours. »

Il s’agit de la troisième médaille remportée par le Canada aux Championnats du monde de Tachkent après celle de bronze de Jessica Klimkait samedi et celle d’argent de Catherine Beauchemin-Pinard dimanche.

Déception pour Shady ElNahas

Shady ElNahas (-100 kg) avait lui aussi de grandes attentes à ces mondiaux. Malheureusement pour lui, ses ambitions ne se sont pas concrétisées mardi et il a dû se contenter d’une septième place à la suite d’une défaite subie au repêchage.

Après des victoires convaincantes contre le Serbe Aleksandar Kukolj et l’Espagnol Nikoloz Sherazadishvili, ElNahas a baissé pavillon face à Muzaffarbek Turoboyev, l’éventuel tombeur de Kyle Reyes et champion du monde de la catégorie.

« J’avais perdu deux fois contre le Serbe par le passé. Je l’avais bien étudié et je savais ce que je devais faire pour le battre. L’Espagnol a été deux fois champion du monde chez les moins de 90 kg, mais c’était un affrontement parfait pour moi. J’étais à l’aise contre lui », a commenté ElNahas.

« Contre l’Ouzbek, j’étais persuadé que j’avais tout ce qu’il fallait pour le battre. Il m’a fait un genre de coup de tête et je pense qu’il aurait dû être disqualifié là-dessus, mais les arbitres ont vu la séquence d’une façon différente », a-t-il précisé.

Incommodé par une légère blessure, ElNahas a eu de la difficulté à trouver son rythme au repêchage et il s’est finalement incliné contre le Belge Toma Nikiforov pour mettre fin à ses espoirs de médaille. Malgré tout, l’Ontarien de 24 ans est confiant qu’il pourra rebondir rapidement de ce qu’il considère être une contre-performance.

« Je n’avais pas toute ma tête, c’était difficile mentalement parce que je visais évidemment l’or pour les Championnats du monde, il n’était pas question d’une septième place pour moi. Je dois prouver que je suis le meilleur et je compte le faire dans les prochaines compétitions », a-t-il conclu.

Marc Deschênes (+100 kg) sera le dernier Canadien en action à Tachkent mercredi.