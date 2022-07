Vince McMahon a quitté le poste de président et de PDG de la WWE en mi-juin pour le temps de l’investigation concernant les allégations de mauvaises conduites.

PHOTO JESSICA HILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Vince McMahon aurait déboursé plus de 12 millions pour faire taire des victimes

(New York) Imprésario de longue date de la WWE, Vince McMahon aurait accepté de débourser plus de 12 millions lors des 16 dernières années pour réduire au silence des allégations d’inconduites sexuelles et d’infidélité, selon le Wall Street Journal.

Associated Press

Cette somme est considérablement plus grande que ce qui était connu dans la sphère publique.

Toujours selon le média américain, quatre femmes – toutes anciennement liées avec la WWE – ont signé des contrats avec l’homme de 76 ans qui leur interdit de parler de leur relation avec ce dernier.

Au moment de l’annonce, le Wall Street Journal avait alors déclaré que McMahon avait payé 3 millions à une ancienne parajuriste qui avait dit avoir vécu du harcèlement sexuel sur son lieu de travail.

McMahon continue toutefois de superviser le volet créatif de la WWE pendant l’investigation.

La WWE a nommé la fille de Vince, Stephanie McMahon, comme présidente et PDG par intérim pour la durée de l’enquête.

La compagnie a mentionné qu’elle ne fera aucun commentaire d’ici la fin de l’investigation.