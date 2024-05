PHOTO UWE ANSPACH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Barcelone) L’entraîneur allemand Hansi Flick, héros du sextuplé historique du Bayern Munich en 2020, a été choisi mercredi par le FC Barcelone pour mener à bien la « reconstruction » entamée par Xavi Hernandez sur le banc du géant catalan.

Agence France-Presse

Sans club depuis la fin brutale de son aventure à la tête de la Mannschaft en septembre 2023, Hansi Flick s’est engagé pour deux saisons avec le Barça, toujours dans une situation économique catastrophique après une saison blanche.

Il était annoncé depuis plusieurs mois comme le successeur potentiel de Xavi, qui a fini par être limogé quelques semaines après avoir été conforté à son poste pour la dernière année de son contrat, alors qu’il avait en premier lieu annoncé sa démission au terme de la saison fin janvier.

Selon la presse catalane, l’entraîneur de 59 ans, courtisé notamment par Chelsea, pour l’instant sans entraîneur après l’annonce du départ de Mauricio Pochettino, a donné sa priorité au Barça pour y relancer sa carrière.

Football offensif

Si des doutes existent sur sa compatibilité avec l’« ADN Barça », hérité du football total de la légende Johan Cruyff, le club catalan se réjouit dans sa communication officielle d’accueillir « un entraîneur qui a quasiment tout gagné », « connu pour son football intense et anticonformiste de pressing haut ».

« La philosophie de jeu ici est similaire à la mienne, avec la possession du ballon et un football offensif et technique », a assuré Hansi Flick auprès des médias du club, ajoutant qu’il réalisait « un rêve ».

Une analyse partagée par l’ex-international allemand Lothar Matthäus, qui estimait la semaine passée dans une entrevue au journal BILD que « le style d’Hansi convient bien à Barcelone ».

« Avec Pep Guardiola, Barcelone était un spectacle et produisait un grand football. Et avec Hansi, ils peuvent retrouver cette magie. Il veut que ses équipes jouent de manière offensive et attrayante », a détaillé le champion du monde 1990.

Ce technicien qui dit s’être inspiré d’Arrigo Sacchi ou Arsène Wenger dans sa formation pourra s’appuyer sur les bases construites par Xavi et l’émergence des jeunes pépites de la Masia Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi ou Fermin Lopez pour ramener le Barça vers les sommets.

« Le Barça a l’un des meilleurs centres de formation au monde. […] Cette équipe est un bon mix entre des joueurs d’expérience et des jeunes talents » a estimé Flick.

Barça germanophone

Réputé proche de ses joueurs et ouvert au dialogue, il trouvera aussi en Catalogne de nombreux germanophones, dont certains de ses anciens joueurs (Ter Stegen, Gündogan et Lewandowski), ce qui pourrait aider à son adaptation, même si les médias espagnols affirment qu’il a commencé à apprendre l’espagnol.

« Avec Ter Stegen, Ilkay Gündogan et Robert Lewandowski, il dispose immédiatement de trois joueurs clés, ce qui est important », a souligné Lothar Matthäus, rappelant que lorsque Flick était sélectionneur de l’Allemagne, « il avait fait de Gündogan son capitaine, ce qui témoigne de leur relation spéciale ».

Selon plusieurs médias catalans, Flick travaillerait déjà à faire venir le milieu bavarois Joshua Kimmich, ciblé par le FC Barcelone depuis plusieurs saisons, pour apporter de l’expérience et un peu d’équilibre à un effectif qui a en manqué dans les moments clés cette saison.

Ancien adjoint fidèle et discret de Joachim Löw, Hansi Flick avait échoué dans sa mission de succéder à l’emblématique sélectionneur allemand et n’a pas su relever une sélection en perdition depuis 2018.

C’est également en tant qu’adjoint de Niko Kovac que l’ancien milieu de terrain avait fait son retour au Bayern Munich, club avec lequel il avait remporté 4 Bundesliga, qu’il a emmené vers un impensable sextuplé en 2020 (Championnat, Coupe d’Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe d’Allemagne, Supercoupe d’Europe, Coupe du monde des clubs).

Un exploit qui paraît aujourd’hui hors de portée de Barcelone, condamné à une saison sans aucun trophée après une élimination cruelle en quart de finale de la Ligue des champions face au PSG et une saison à courir –– en vain - après son grand rival le Real Madrid.