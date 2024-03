(Vancouver) La ville de Vancouver a indiqué qu’elle est incapable de fournir une prévision des coûts associés à la présentation des matchs de la Coupe du monde de soccer masculin de 2026 puisqu’elle devra présenter deux matchs de plus que dans le plan initial.

La Presse Canadienne

Le coût initial du projet, tel que dévoilé par le gouvernement britanno-colombien à la fin du mois de janvier, indiquait que la facture s’élevait à environ 230 millions pour la tenue de cinq matchs de la Coupe du monde — la majeure partie de cette facture étant attribuable à la sécurité.

Cependant, avec l’ajout de deux autres matchs, la ville a indiqué que sa prévision initiale ne tenait plus la route.

Vancouver a ajouté qu’elle discutait de ces matchs supplémentaires avec la FIFA — l’organisation qui chapeaute le soccer sur la planète — afin d’évaluer les coûts et les retombées financières supplémentaires, sans toutefois offrir d’échéanciers pour dévoiler ses nouvelles prévisions.

Ces prévisions excluent les rénovations du B. C. Place, après que PavCo — la société d’État à laquelle appartient le stade — eut lancé un appel d’offres en décembre afin de trouver un sous-traitant qui réalisera les travaux.

L’appel d’offres de PavCo indique que le B. C. Place, qui a eu 40 ans l’an dernier, devra être doté de loges corporatives supplémentaires, d’espaces de divertissement additionnels au troisième niveau du stade et de nouvelles concessions alimentaires, en plus des rénovations majeures qui doivent être apportées aux toilettes de l’édifice et à l’ajout de nouveaux ascenseurs.

Par voie de communiqué, la ville de Vancouver a mentionné que la présentation de matchs supplémentaires devrait entraîner des retombées financières additionnelles.

« Nous allons évaluer l’impact de la tenue de sept matchs (plutôt que cinq comme dans le plan initial) de manière à obtenir des prévisions plus précises », a dit la Ville par voie de communiqué.

« Bien que nous soyons au tout début du processus d’analyse de la présentation de sept matchs, nous nous attendons à pouvoir générer des retombées financières supplémentaires pour nos partenaires commerciaux et à observer une hausse des ventes les jours de match », a-t-on conclu.