(Commerce City) L’attaquant américain Djordje Mihailovic s’est joint aux Rapids du Colorado de la MLS lundi, après avoir inscrit un seul but en 23 présences avec l’AZ Alkmaar en championnat des Pays-Bas.

Associated Press

Le joueur de 25 ans, qui a joué pendant deux saisons avec le CF Montréal avant d’être transféré à l’AZ Alkmaar en 2022, a accepté un contrat de quatre ans qui comprend une option d’équipe pour 2028. Il sera un joueur désigné qui ne comptera que partiellement dans le plafond salarial.

Mihailovic a marqué sept buts en 73 matchs de saison régulière avec le Fire de Chicago de 2017 à 2020, et 13 buts en 61 parties avec la formation montréalaise en 2021 et 2022.

Il a rejoint l’AZ le 1er janvier de l’année dernière et a marqué son seul but en championnat contre les Go Ahead Eagles le 25 janvier.

Le seul autre but de Mihailovic pour le club a été marqué contre Santa Coloma d’Andorre au troisième tour des éliminatoires de la Ligue Europa Conférence, le 10 août.

Mihailovic a marqué trois buts en 11 matchs internationaux, dont deux contre Saint-Kitts-et-Nevis en juin dernier lors de la Gold Cup de la Concacaf.