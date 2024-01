L’Inter Miami a échangé le défenseur international canadien – et ancienne étoile du CF Montréal – Kamal Miller aux Timbers de Portland en échange de 625 000 $ d’allocation générale et d’une place de joueur international 2024.

Associated Press

Miami pourrait recevoir 150 000 $ supplémentaires en fonds d’allocation si Miller atteint certains critères de performance. Miami recevra également une part de tout transfert futur de Miller en dehors de la MLS.

Ce transfert permet à Miller de retrouver l’entraîneur Phil Neville, qui a été licencié par Miami en juin et engagé par Portland en novembre, et qui a été brièvement entraîneur adjoint du Canada sous la direction de John Herdman.

« Kamal était notre cible numéro un lorsque je suis arrivé à Portland, a déclaré Neville dans un communiqué. Il apporte beaucoup de qualité et d’expérience en tant que titulaire pour le Canada, ayant joué à un haut niveau lors de la Coupe du monde et étant l’un des meilleurs défenseurs centraux de la ligue.

« Kamal est un gagnant qui nous apporte du caractère et de la personnalité et qui nous aidera à renforcer notre ligne arrière. J’ai hâte de travailler à nouveau avec lui, après avoir travaillé avec lui à Miami et au Canada. »

Portland (11-13-10) s’est classé 27e de la ligue la saison dernière au chapitre des buts encaissés.

« Renforcer notre groupe défensif était une priorité, a ajouté Ned Grabavoy, le directeur général des Timbers. Kamal est un excellent joueur, un compétiteur et il apporte de la flexibilité dans notre ligne de défense. »

Miller a passé les cinq dernières saisons à Orlando City, au CF Montréal et à Miami, faisant 110 apparitions en saison régulière, dont 102 titularisations.

Le joueur de 26 ans, originaire de Toronto, a rejoint Miami après un échange avec Montréal en avril, suivi d’une prolongation de contrat jusqu’à la saison 2026 de la MLS, avec une option pour 2027. La transaction a valu au CFM le milieu de terrain Bryce Duke et l’attaquant international costaricain Ariel Lassiter, et Miami a également reçu jusqu’à 1,3 million de dollars en allocation générale.

Miller a obtenu 41 sélections pour le Canada, dont 37 titularisations, et faisait partie de la liste de Herdman pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.