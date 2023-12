Le Québécois Ismaël Koné a été nommé Jeune joueur de l’année par Canada Soccer pour une deuxième année consécutive, a annoncé la fédération nationale mercredi.

La Presse Canadienne

Koné, qui avait aussi été sacré Joueur par excellence au niveau international lors du gala annuel de Soccer Québec en novembre, a porté les couleurs du Canada à six reprises en 2023. Il a marqué son premier but à domicile au mois de novembre contre la Jamaïque.

Avec son club, le milieu de terrain de 21 ans a disputé plus de 30 matchs avec le Watford FC, qui évolue en deuxième division en Angleterre. En 1984 minutes de jeu, le Montréalais a marqué un but et réalisé deux passes décisives.

Du côté féminin, c’est l’Ontarienne Jade Rose qui a été nommée Jeune joueuse de l’année par Canada Soccer, pour la troisième fois en quatre ans dans son cas. Elle avait aussi reçu cet honneur en 2020 et en 2021.

PHOTO CHAD HIPOLITO, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jade Rose (à droite)

Rose a joué neuf matchs dans l’uniforme du Canada cette année, aidant l’équipe nationale féminine à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. Elle a toutefois raté la Coupe du monde qui a eu lieu l’été dernier en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison d’une blessure.

Dans les rangs universitaires, avec l’Université Harvard, Rose a aidé son équipe à atteindre la deuxième ronde du Championnat de la NCAA pour la deuxième année de suite.

Un autre Québécois a été honoré par Canada Soccer mercredi. Il s’agit de Safwane Mlah qui a été nommé Joueur de futsal de l’année.

Âgé de 22 ans, Mlah participera à son deuxième Championnat de futsal de la Concacaf en 2024. Avec son club, le Sporting Montréal FC, il a remporté la Coupe du Québec de futsal en 2022-23, en plus d’atteindre la finale du Championnat canadien de futsal.

De son côté, Samuel Charron, d’Ottawa, a été récompensé en tant que Joueur de parasoccer de l’année. Il s’agit de la quatrième fois qu’il reçoit cet honneur.

L’athlète de 25 ans a marqué son 50e but international pour le Canada en 2023 et a mené le pays pour le nombre de buts marqués pour la septième fois de sa carrière. Le capitaine de l’équipe canadienne a donc maintenant amassé 51 buts en carrière en 60 matchs internationaux de soccer à sept.

Les lauréats ont été choisis par les entraîneurs des programmes nationaux de Canada Soccer.

Les co-lauréats des prix de Joueurs de l’année de Canada Soccer seront dévoilés plus tard cette semaine, soit un joueur de l’équipe nationale masculine et une joueuse de l’équipe nationale féminine. Le vote pour les prix de Joueurs de l’année est compilé auprès des entraîneurs et des représentants des médias canadiens.