« Incroyable. » « Pas juste beau, mais efficace. » « Une vision complète. » « Je ne peux le remercier assez. »

Tous ces compliments et ces bons mots sont pour Wilfried Nancy, entraîneur-chef du Crew de Columbus. Ils proviennent autant de membres de son équipe que de ceux du Los Angeles Football Club (LAFC), formation qu’il va affronter en finale de la Coupe MLS, samedi.

C’est dire combien son impact a été immédiat depuis qu’il a pris le chemin de Montréal vers l’Ohio, il y a un an presque jour pour jour. Dès son arrivée, il a parfait sa philosophie de jeu, qui implique de conserver la possession du ballon, de commencer les séquences offensives de l’arrière et de monter le terrain rapidement au profit de passes courtes et vives.

Les commentaires les plus élogieux sont venus du légendaire et charismatique défenseur italien du LAFC Giorgio Chiellini.

« [Columbus] a un fantastique maestro en Nancy », a dit le vétéran de 39 ans en conférence de presse, jeudi. Le champion en titre en MLS et de l’Euro, qu’il a gagné en 2021 avec l’Italie, avait le sourire aux lèvres. Comme toujours.

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, USA TODAY SPORTS Giorgio Chiellini

« Leur style de jeu est incroyable, ajoute-t-il. Ce qui est le plus spécial, c’est qu’ils soient si efficaces. Ils ne jouent pas juste un beau style de jeu. »

Lorsque Nancy a été mis au parfum de ces propos, vendredi matin, il a lâché un « wow » bien senti.

Bien entendu, ça flatte mon ego. J’ai beaucoup de respect pour Chiellini. Quand j’étais à l’Académie [de l’Impact], j’ai montré comment Chiellini défendait avec [Leonardo] Bonucci. Parce que pour moi, c’était une master class, à savoir comment mettre de la certitude dans la façon de défendre avec son partenaire. Wilfried Nancy, entraîneur-chef du Crew de Columbus

Ce qui fait le plus plaisir à l’ancien du CFM, c’est que « l’extraordinaire » Chiellini a « nuancé » en parlant de « l’efficacité » de son équipe.

« L’idée, c’est toujours de savoir pourquoi on veut avoir le ballon, comment on veut l’utiliser, ce qu’on veut en faire. J’apprécie ce qu’il dit, parce que ça représente ce que je veux mettre en place. »

« Plus que des passes »

Partisans du Bleu-blanc-noir qui lisez ceci, si vous êtes encore amers du départ de Nancy de Montréal, trouvez-vous une balle antistress à manipuler. Parce que les louanges à son sujet ont plu de partout à Columbus dans les derniers jours.

Même son homologue Steve Cherundolo, lui aussi un des grands techniciens de la ligue dans les dernières années, n’a pas mâché ses mots.

« C’est beau de voir leurs matchs, leurs buts, a mentionné le pilote du LAFC vendredi. Ils font un bon travail. Leur idée se base sur la possession, mais leur modèle de jeu est complet. C’est plus que des passes, il y a de la verticalité, de l’urgence, et tout est orienté vers le but. C’est une vision complète de l’organisation offensive. »

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, USA TODAY SPORTS L’entraîneur-chef du LAFC, Steve Cherundolo

« Je lui transmets mes compliments pour avoir installé ses principes et ces comportements dans son équipe, comme il l’a fait à Montréal. »

« Essentiel »

Cherundolo note quand même que « tous les systèmes de jeu ont leurs faiblesses » et que son équipe s’assurera de « les exposer ».

Si le Crew de Nancy est l’équipe ayant marqué le plus de buts en MLS cette saison, elle l’a fait en laissant son jeu ouvert à l’arrière. LAFC est une équipe qui excelle en transition, avec des Denis Bouanga (20 buts) et Carlos Vela (9 buts) tout à fait létaux devant le filet.

Ce n’est pas nécessairement ce qui inquiète l’entraîneur français, qui dit avoir « déjà affronté ce type d’opposition » contre Philadelphie et Cincinnati, pendant ces séries.

« Ça ne change rien à comment on prépare le match, souligne-t-il. Ce qui change, c’est notre gestion des émotions, comment on va gérer les moments difficiles dans la rencontre. »

Surtout que les Angelins, champions l’an dernier au terme d’une finale complètement folle, sont ainsi prêts à vivre des montagnes russes.

« LAFC a gagné l’année dernière. Ils ont des joueurs qui ont plus d’expérience. Mais j’aime bien aussi la fraîcheur que l’on a. Parfois, tu te poses un peu moins de questions quand tu as un peu plus de fraîcheur. »

S’il y en a un qui est « frais », justement, c’est le gardien recrue du Crew, Patrick Schulte. L’ascension au sein de la première équipe du Crew en 2023, elle est due au flair de Nancy, qui lui a fait prendre la place du vétéran Eloy Room. L’entraîneur a aussi confié à Evan Bush le rôle de mentor pour le jeune portier de 22 ans.

« [Nancy] a été essentiel, a confirmé Schulte, jeudi. Il m’a soutenu toute l’année. Je ne peux le remercier assez pour tout ce qu’il a fait pour moi. Il a travaillé avec moi en solo au milieu de l’année, et il a travaillé avec moi en solo cette semaine. Il fait ça avec tout le monde. Ce qu’il fait avec l’équipe nous a vraiment rapprochés. Il a bâti notre confiance, qui nous permet d’avoir confiance les uns envers les autres. »