L’équipe canadienne de soccer masculin, qui s’est inclinée 4-1 devant le Japon à sa seule partie présentée ce mois-ci, a reculé d’un rang pour s’établir en 45e place du classement mondial de la FIFA.

La Presse Canadienne

Le Japon, qui a vaincu les représentants de l’unifolié à Niigata le 13 octobre avant de blanchir la Tunisie 2-0 quatre jours plus tard, a gagné une place et s’établit maintenant en 18e position.

L’Argentine demeure au sommet du classement, devant la France, le Brésil, l’Angleterre et la Belgique, dans l’ordre. L’Angleterre a rétréci l’écart derrière le Brésil, qui a soutiré un match nul de 1-1 à domicile contre le Venezuela et qui a encaissé une défaite de 2-0 contre l’Uruguay.

Le Panama a gagné une place et s’établit maintenant au 44e rang. Il est troisième dans la région de la Concacaf, derrière les États-Unis (11e place) et le Mexique (12e). Le Canada est donc quatrième dans la confédération, qui regroupe l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes.