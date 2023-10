Le milieu de terrain du CF Montréal Mathieu Choinière a patienté pendant de longues années avant de finalement pouvoir réaliser un de ses rêves de jeunesse.

Simon Servant La Presse Canadienne

Choinière et son coéquipier Samuel Piette ont été sélectionnés par l’équipe nationale canadienne, jeudi, en vue de la prochaine pause internationale, qui se déroulera du 9 au 17 octobre.

L’entraîneur-chef par intérim de la sélection canadienne, Mauro Biello, a retenu leurs services en vue d’un match amical contre le Japon. Ce duel se déroulera au Denka Big Swan Stadium de Niigata, au Japon, le 13 octobre.

Invité au camp préparatoire du Canada à Bahreïn en vue de la Coupe du monde de soccer, en novembre dernier, Choinière n’avait pas réussi à se tailler un poste au sein de l’équipe. Mais après être passé de substitut au premier match de la saison du Bleu-blanc-noir à représentant de l’équipe au match des Étoiles de la MLS, le Québécois de 24 ans pourra maintenant ajouter une première sélection nationale sénior à son curriculum vitae.

« Ça faisait longtemps que je l’attendais et maintenant que c’est arrivé, je vais tenter de saisir ma chance, a déclaré Choinière, jeudi, après l’entraînement du CF Montréal au Centre Nutrilait. C’est un objectif que je m’étais fixé et que j’avais envie de réaliser. J’ai commencé à penser à ça quand j’avais 15 ou 17 ans environ. Je connais l’une de mes meilleures saisons en carrière, alors j’essaie d’en profiter. C’est très haut dans ma liste d’accomplissements en carrière. »

Choinière n’arrivera pas au Japon en territoire inconnu. Enfin, presque, alors qu’il n’a jamais mis les pieds dans ce pays d’Asie. Sur le terrain, il retrouvera cependant des joueurs et un personnel qu’il connaît et qu’il souhaite impressionner.

« Je suis vraiment excité. Je vais essayer d’arriver là-bas avec le plus de confiance possible. Je vais tenter de créer une connexion avec les joueurs et de bien performer lors des entraînements. Si j’obtiens des minutes, alors je vais essayer d’en profiter », a-t-il indiqué.

S’il y a bien une personne qui ne doute pas des capacités de Choinière, c’est bien son entraîneur-chef à Montréal, Hernan Losada.

L’Argentin a petit à petit découvert les qualités de Choinière, tant sur le terrain qu’à l’extérieur, et il n’a pas hésité à faire de lui l’un des rouages les plus importants du onze montréalais. Losada estime non seulement que Choinière mérite cette sélection canadienne, mais qu’il représente aussi un bel exemple de détermination pour ses coéquipiers et les plus jeunes espoirs de l’organisation.

« Je suis très heureux pour Mathieu. C’est le travail de toute l’équipe, mais il a connu une grande saison pour nous. C’est un joueur polyvalent qui place toujours l’équipe en premier. J’adore ses qualités, sa mentalité et son esprit de battant. C’est un très bon exemple pour les joueurs de l’Académie », a insisté l’entraîneur-chef.

Pour Piette, il s’agira d’un retour parmi l’effectif de l’unifolié. Blessé en début de saison, le milieu de terrain n’a pas rejoint un camp de la sélection nationale depuis sa convocation à la Coupe du monde de 2022.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Samuel Piette (à droite)

« Je suis très heureux et très honoré d’être de retour. Ça faisait un petit bout que je n’avais pas fait partie de l’équipe nationale. Je vais pouvoir retrouver mes coéquipiers et de très bons amis. J’ai bien hâte d’être là-bas, et j’aurai Mathieu pour m’accompagner lors de ce long vol », a déclaré Piette, qui a été sélectionné à 66 reprises par le Canada depuis ses débuts en 2012.

Piette n’avait pas été utilisé par l’entraîneur-chef John Herdman lors des trois matchs du Canada à la Coupe du monde au Qatar. Le Québécois de 28 ans tentera de retrouver sa place en milieu de terrain, tout en servant en quelque sorte de grand frère pour Choinière.

« J’espère pouvoir obtenir quelques minutes. Chaque fois que tu es sélectionné pour un match de la sorte, tu espères être titulaire ou à tout le moins être utilisé. Dans mon cas, d’être rappelé en équipe nationale, c’est une victoire en soi, a exprimé Piette. Comme vétéran de l’équipe, mon rôle est aussi de faire en sorte que Mathieu se sente le plus à l’aise possible dans cet environnement-là. »

En bon capitaine, Piette a un peu prêché pour sa paroisse en déclarant que le défenseur Joel Waterman et le gardien Jonathan Sirois auraient mérité de faire partie des sélections canadiennes, mais il a admis que Biello souhaitait peut-être présenter un effectif qu’il connaît, à sa première sélection comme entraîneur-chef par intérim.

« Ce n’est pas que ça passe ou ça casse pour Mauro, mais il veut évidemment bien faire pour solidifier ses chances de rester au poste d’entraîneur-chef. Pour une première sélection, tu ne veux pas trop chambouler le vestiaire ou l’équipe », a-t-il observé.

Le Canada profitera de la fenêtre d’octobre pour peaufiner ses préparatifs pour la Ligue des nations de la CONCACAF 2023-2024, qui servira de tournoi de qualification pour les équipes de la CONCACAF en vue du tournoi de la Copa America du CONMEBOL en 2024.

Le Canada entamera son parcours en Ligue des nations de la CONCACAF en quarts de finale, qui seront disputés en formule aller-retour au cours de la fenêtre internationale de la FIFA du mois de novembre.