Les partisans verront le CF Montréal pour une dernière fois cette saison et ils espèrent sans doute que leurs favoris auront gardé le meilleur pour la fin.

Simon Servant La Presse Canadienne

Cherchant à participer aux séries pour une deuxième année consécutive, le Bleu-blanc-noir accueillera les Timbers de Portland au stade Saputo, samedi soir, avec l’espoir de retrouver ses partisans quelques semaines plus tard.

Ce sont deux formations dans des situations similaires qui croiseront le fer sur la pelouse montréalaise, alors qu’elles luttent pour les dernières places donnant accès aux séries, mais elles vont dans des directions opposées depuis plus d’un mois.

Malgré une séquence de sept matchs sans victoire (0-4-3), le CF Montréal valse de façon inespérée entre les huitième et neuvième échelons de l’Association Est. Mercredi soir, face au Dynamo de Houston, un but de Lassi Lappalainen dans les arrêts de jeu de la deuxième demie a permis aux hommes de Hernan Losada d’obtenir un verdict nul à saveur de victoire, même si ce n’était pas le résultat souhaité au départ.

« J’étais sur le banc et je commençais à penser qu’une défaite ne serait pas bonne pour la course aux séries, le vestiaire et l’ambiance en général. D’aller chercher ce point et de ne pas perdre ce match à domicile, tu dois le prendre. Nous ne sommes pas satisfaits, mais c’est peut-être le point qui fera la différence et cette nulle fait en sorte que le moral n’est pas dans les talons », a mentionné le capitaine Samuel Piette.

Les Montréalais sont encore dans la course en raison du manque d’instinct du tueur des équipes qui se battent avec eux pour les deux dernières positions disponibles dans l’Est.

Le Fire de Chicago a réussi à légèrement s’élever au-dessus de la mêlée en défaisant l’Inter Miami CF, mercredi soir, et le New York City FC n’a pas connu la défaite à ses six dernières sorties, mais D. C. United, les Red Bulls de New York et le Charlotte FC ont gaspillé plusieurs occasions d’avancer au classement. Tout comme le CF Montréal (11-16-5).

Losada n’aura pas besoin d’y aller de grands discours inspirés pour motiver ses troupes avant le duel de samedi soir. Un petit coup d’œil vers le classement devrait suffire.

« Tu n’as pas besoin de dire beaucoup de choses à tes joueurs. Tu regardes le classement et tu sais que tout est encore possible, a dit l’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir. Ce sera une autre partie très importante samedi et nous allons tout donner. Nous jouerons encore pour gagner et j’espère que nos efforts seront récompensés à la fin. »

Les Timbers (11-11-10) ont quant à eux réussi à tirer le maximum de leurs derniers matchs. Ils n’ont pas subi la défaite à leurs sept dernières parties (5-0-2) et ils ont inscrit au moins deux buts lors de leurs huit dernières sorties.

La formation de Portland s’est installée en septième position de l’Association Ouest et une victoire samedi confirmerait son retour en séries, après être arrivée à court l’an dernier.

« Il y a beaucoup de qualités individuelles à Portland. C’est une équipe qui est physiquement agressive, a noté Losada. Ils sont en pleine course aux séries comme nous. Ils ont également besoin de points alors nous savons que ce sera un duel difficile. Il n’y en a aucun facile en MLS. »

Le CF Montréal pourra retrouver les services du défenseur Gabriele Corbo, qui a terminé sa suspension d’un match pour une accumulation de cartons jaunes. L’attaquant Romell Quioto a disputé la totalité de l’affrontement face au Dynamo et il devrait une fois de plus être utilisé à profusion samedi, même s’il n’est pas complètement remis d’une blessure à l’ischiojambier.

« Ça fait longtemps qu’il n’a pas joué un match complet. Je suis heureux qu’il ait pu jouer jusqu’à la fin. Nous avons même couru un risque avec lui en le laissant sur le terrain pour toute la partie. Maintenant, j’espère que lui et tous les autres joueurs pourront récupérer parce que samedi, ce sera la même chose », a soutenu Losada.

Après avoir obtenu deux départs de suite, à Atlanta et à Orlando, Ahmed Hamdi n’était pas de la formation mercredi soir. Il s’est entraîné en solitaire au Centre Nutrilait, jeudi, et l’entraîneur-chef a confirmé qu’il ne serait pas disponible contre les Timbers.