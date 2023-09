Où était cette équipe à la Coupe du monde ? Cette équipe si créative, si dominante ? Parce que cette équipe, elle vient de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2024. Avec brio.

Les Canadiennes ont remporté mardi soir le deuxième match d’une série aller-retour contre les Jamaïcaines, par la marque de 2-1 (4-1 au total des buts). Cette série permettait de déterminer laquelle des deux équipes aurait la chance de se rendre à Paris, l’été prochain.

Cette qualification, obtenue devant une foule record de 29 212 spectateurs au BMO Field, signifie donc que Bev Priestman et sa troupe auront la chance de défendre leur médaille d’or, obtenue en 2021 aux JO de Tokyo.

Après une élimination décevante en phase de groupe du Mondial cet été, l’unifolié a rapidement fait taire les doutes. Ses représentantes ont offert deux solides performances, à Kingston vendredi (2-0), puis à Toronto mardi.

Avec un écart de deux buts marqués à l’étranger à combler, la charge de travail était titanesque pour les Jamaïcaines, mardi. Et pourtant, ce sont elles qui ont fait feu en premier. Une superbe frappe sur un coup franc dans l’axe, de la part de la légendaire Drew Spence à la 33e minute.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE La Canadienne Nichelle Prince court vers le ballon alors que la Jamaïcaine Allyson Swaby défend pendant la première mi-temps.

Mais les Canadiennes ont répondu rapidement. Autant avec de belles occasions qu’avec un but égalisateur. À la 39e, Cloé Lacasse a confirmé sa belle tenue lors de ces deux matchs en faisant 1-1 avec une jolie redirection de la tête sur un corner, à la 39e.

Jordyn Huitema a anéanti ce qu’il restait des espoirs jamaïcains quelques minutes après son entrée en jeu, à la 50e. Le ballon centré par Ashley Lawrence à droite – une menace constante de ce côté du terrain – a trouvé la tête de la numéro 9, qui a redirigé le cuir dans le coin inférieur gauche du filet.

Ce n’était pas un but, mais quand même : on ne serait pas surpris que les sismologues aient enregistré une secousse à Toronto lorsque Christine Sinclair, entrée en jeu à la 59e, s’est amenée devant la cage de Rebecca Spencer trois minutes plus tard, dangereuse balle au pied encore et toujours. Le BMO Field était prêt à exploser, n’eût été la parade de Spencer. À 40 ans, c’était potentiellement sa dernière apparition en tant que joueuse du Canada.

La scène de ce match n’était d’ailleurs pas sans rappeler le dernier grand moment que le soccer canadien a connu sur ses terres. On parle ici de la qualification des hommes pour la Coupe du monde au Qatar, devant ce même BMO Field plein à craquer et un Canada victorieux contre… la Jamaïque, en mars 2022.