Les Rouges ont retrouvé leurs couleurs au bon moment. Les Canadiennes l’ont emporté 2-0 contre la Jamaïque, vendredi soir à Kingston, au terme du premier de deux matchs contre les Reggae Girlz. Cette série aller-retour cruciale permettra de qualifier le vainqueur pour les Jeux olympiques de Paris, en 2024.

La dernière Coupe du monde a été décevante pour l’équipe canadienne. L’élimination en phase de groupe, en juillet dernier, a été un résultat bien en deçà des attentes pour une nation médaillée d’or aux Jeux de Tokyo, deux ans plus tôt.

Près de deux mois plus tard, la troupe de Bev Priestman avait besoin de faire le plein de confiance. Et elle peut dire mission accomplie.

À la 18e minute, Nichelle Prince a confirmé la bonne tenue des Canadiennes dans ce match. Elle a fait mouche de la tête sur un excellent centre d’Ashley Lawrence issu de la droite.

C’est d’ailleurs sur ce flanc que le Canada a le mieux brillé. Le brio de Lawrence et d’Adriana Leon a été une vraie bougie d’allumage dans cette rencontre. Cette dernière a enchaîné des courses et des frappes plus dangereuses les unes que les autres.

Finalement, à la 93e minute, Leon a eu sa récompense. Son but, un joli lob au-dessus de la gardienne sur un ballon brillamment redirigé dans la surface, a en outre permis de prendre un ascendant important dans cette série de deux matchs, en vertu de la règle des buts à l’étranger.

Au-delà de la qualification

Contrairement aux Canadiennes, les Jamaïquaines avaient quant à elles très bien paru au Mondial, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles s’étaient inclinées en huitièmes de finale contre la Colombie (1-0) après avoir tenu le Brésil (0-0) et la France en échec (0-0), notamment. Avec cette résurgence, les Reggae Girlz n’affichent plus aujourd’hui le même visage que par le passé ; les Rouges avaient une fiche de 9 victoires en 9 matchs, et un différentiel de buts de +59, avant la rencontre de vendredi.

Les Canadiennes se devaient de prendre ce match au sérieux, donc. Parce que l’enjeu est de taille : une non-qualification pour les JO fait risquer à l’équipe canadienne de perdre du financement important de la part d’À nous le podium, alors que l’on sait à quel point Canada Soccer est en difficulté à ce chapitre.

La première moitié du travail est donc fait. Le Canada a maintenant rendez-vous avec la Jamaïque à nouveau, mardi prochain, dans un match au BMO Field de Toronto disputé à guichets fermés.